Гвоздь праздничного стола: куриный паштет с шампанским

Количество порций - 8

Время приготовления - 45 мин

Ингредиенты

Печень куриная - 700 г

Масло сливочное - 50 г

Сливки 20% жирности - 30 мл

Шампанское - 100 мл

Лук репчатый - 2 штуки

Лист лавровый - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

Печень вымойте, очистите от пленок. В сковороде растопите сливочное масло, обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте печень и лавровый лист, обжарьте, 5 минут, постоянно помешивая.

Измельчите печень с луком в блендере. Влейте сливки, перемешайте.

Переложите фарш в миску. Добавьте шампанское, соль и перец, перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите паштет в керамическую форму, смазанную маслом. Накройте фольгой и запекайте 30–35 мин. Дайте остыть.