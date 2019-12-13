Гвоздь праздничного стола: куриный паштет с шампанским

Количество порций - 8
Время приготовления - 45 мин
Ингредиенты
Печень куриная - 700 г
Масло сливочное - 50 г
Сливки 20% жирности - 30 мл
Шампанское - 100 мл
Лук репчатый - 2 штуки
Лист лавровый - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления
Печень вымойте, очистите от пленок. В сковороде растопите сливочное масло, обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте печень и лавровый лист, обжарьте, 5 минут, постоянно помешивая.
Измельчите печень с луком в блендере. Влейте сливки, перемешайте.
Переложите фарш в миску. Добавьте шампанское, соль и перец, перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите паштет в керамическую форму, смазанную маслом. Накройте фольгой и запекайте 30–35 мин. Дайте остыть.
СОВЕТ: Для получения более плотного паштета добавьте в фарш 1 яйцо.