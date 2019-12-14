Вредная обувь: какие туфли нельзя покупать женщине

Обувь очень сильно влияет не только на здоровье ног, но и на походку, осанку и самоощущение леди. Поэтому выбирать обувь всегда следует с умом. Zen.yandex.ru приводит список простых советов, которые помогут дамам правильно выбрать обувь в любом возрасте.