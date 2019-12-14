«Соблазнительная Афродита»: Анфиса Чехова снялась на пляже в Омане

41-летняя Анфиса Чехова приняла участие в откровенной фотосессии. Телеведущая показала соблазнительный наряд на фоне природных пейзажей курорта, пишет Cosmo.
Анфиса приехала на отдых в Оман. Вместе со своей стилисткой Марией она изучает культуру и достопримечательности страны. В этой азиатской стране девушки обычно прячут свои прелести от посторонних глаз, но Анфиса снялась в откровенном черном купальнике с бокалом вина. Ее стильным фотографом была Мария.
Теледива распустила длинные волосы и надела солнечные очки. Анфиса предпочла минимальный макияж. Она только выделила губы красной помадой.
«Что-то есть невероятно чувственное в том, чтобы в прохладную погоду купаться в горячем бассейне и пить моё любимое красное вино. Я могу полдня цедить один бокальчик, просто наслаждаясь вкусом», — поделилась впечатлениями от отдыха телеведущая.
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