«Соблазнительная Афродита»: Анфиса Чехова снялась на пляже в Омане

Анфиса приехала на отдых в Оман. Вместе со своей стилисткой Марией она изучает культуру и достопримечательности страны. В этой азиатской стране девушки обычно прячут свои прелести от посторонних глаз, но Анфиса снялась в откровенном черном купальнике с бокалом вина. Ее стильным фотографом была Мария.