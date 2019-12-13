Девять признаков мужчины, который сделает несчастной любую женщину

Любовь слепа: иногда мы в упор не замечаем очевидных и простых вещей. Имей в виду, если твой мужчина страдает чем-то из перечисленного ниже, пора от него бежать.
Не поддерживает эмоционально и не решает твои проблемы
Ты вполне обоснованно ждешь от партнера если не решения своих проблем, то хотя бы эмпатии. Только такой тип мужчины не скажет слов утешения и будет с явной скукой слушать про твои неурядицы. При этом он может очень красиво ухаживать, дарить подарки и подавать завтраки в постель. Но только не тогда, когда все эти знаки внимания тебе действительно нужны.
Признаки отсутствия эмоциональной поддержки
Когда ты рассказываешь ему о своих переживаниях, но отвечает односложно;
Он не предлагает помощь сам, без твоих прозрачных намеков;
Он не готов жертвовать своими удовольствиями ради тебя.
У него нет на тебя времени
И сомневаемся, что когда-нибудь появится. Он постоянно будет занят и продолжит пренебрегать твоими просьбами: съездить в магазин, навестить бабушку, провести вечер вместе.
Он не идет на компромиссы
Для него есть только одно мнение - его собственное. Любое твое «НО» воспринимается как гром среди ясного неба.
У него нет целей
Неважно, что у человека есть за спиной, какое у него семейное прошлое и какой размер приданого. Если у мужчины нет целей на будущее, планов или желаний, сможет ли он что-то привнести в ваши отношения?
Строит планы без тебя
Представь: вы уже две недели планировали сходить в ресторан и даже забронировали столик. Ты, естественно, c нетерпением ждешь этого дня. Но в последний момент у партнера появляются более важные планы, о чем он, конечно, забывает тебя предупредить. Нельзя исключать превратностей судьбы, но если это происходит с завидным постоянством, это повод задуматься.
Не может остановиться
Склонностью к любой зависимости обладают люди определенного психологического типа, с которыми построить здоровые отношения очень сложно. Он регулярно выпивает, не может прожить без азартных игр или World of Tanks? Дело плохо, если речь не о бутылочке пива или игре в приставку с друзьями раз в неделю.
Перекладывает ответственность
На тебя, на других, не важно. Главное, он никогда и ни в чем не бывает виноват. Даже его признания в любви звучат так, будто он перекладывает на тебя ответственность за свое счастье. И если что-то пойдет не так, виноватой останешься ты.
Обрати внимание на то, что и как он говорит
Послушай, что он говорит о своих бывших. Если он отзывается о них грубо и всех в чем-то винит, это явный признак того, что он ищет причину проблем не в себе, а в других;
Он часто жалуется на жизнь, на обстоятельства, ругает страну, родителей, коллег.
Он хамит
Окей, когда он начнет открыто хамить тебе, ты точно забеспокоишься. Но на самом деле, даже хамство в отношении других людей, особенно самых беззащитных, должно стать для тебя тревожным сигналом. Молодой человек — сама галантность, любезничает с тобой, а в следующую секунду ни за что, ни про что хамит официантке. Гм...
Проявляет признаки сексизма
Мужчина, который презирает женщин и акцентирует внимание на гендерных различиях — плохой выбор. Сколько бы он ни уверял тебя, что ты — особенная, хотя остальные телки, конечно, дрянь, — не верь. «Все бабы дуры» и «бьет значит любит» — это присказки одного и того же типа мужчин.