Девять признаков мужчины, который сделает несчастной любую женщину

Не поддерживает эмоционально и не решает твои проблемы

Ты вполне обоснованно ждешь от партнера если не решения своих проблем, то хотя бы эмпатии. Только такой тип мужчины не скажет слов утешения и будет с явной скукой слушать про твои неурядицы. При этом он может очень красиво ухаживать, дарить подарки и подавать завтраки в постель. Но только не тогда, когда все эти знаки внимания тебе действительно нужны.

Признаки отсутствия эмоциональной поддержки

Когда ты рассказываешь ему о своих переживаниях, но отвечает односложно;

Он не предлагает помощь сам, без твоих прозрачных намеков;

Он не готов жертвовать своими удовольствиями ради тебя.

У него нет на тебя времени

И сомневаемся, что когда-нибудь появится. Он постоянно будет занят и продолжит пренебрегать твоими просьбами: съездить в магазин, навестить бабушку, провести вечер вместе.

Он не идет на компромиссы

Для него есть только одно мнение - его собственное. Любое твое «НО» воспринимается как гром среди ясного неба.

У него нет целей

Неважно, что у человека есть за спиной, какое у него семейное прошлое и какой размер приданого. Если у мужчины нет целей на будущее, планов или желаний, сможет ли он что-то привнести в ваши отношения?

Строит планы без тебя

Представь: вы уже две недели планировали сходить в ресторан и даже забронировали столик. Ты, естественно, c нетерпением ждешь этого дня. Но в последний момент у партнера появляются более важные планы, о чем он, конечно, забывает тебя предупредить. Нельзя исключать превратностей судьбы, но если это происходит с завидным постоянством, это повод задуматься.

Не может остановиться

Склонностью к любой зависимости обладают люди определенного психологического типа, с которыми построить здоровые отношения очень сложно. Он регулярно выпивает, не может прожить без азартных игр или World of Tanks? Дело плохо, если речь не о бутылочке пива или игре в приставку с друзьями раз в неделю.

Перекладывает ответственность

На тебя, на других, не важно. Главное, он никогда и ни в чем не бывает виноват. Даже его признания в любви звучат так, будто он перекладывает на тебя ответственность за свое счастье. И если что-то пойдет не так, виноватой останешься ты.

Обрати внимание на то, что и как он говорит

Послушай, что он говорит о своих бывших. Если он отзывается о них грубо и всех в чем-то винит, это явный признак того, что он ищет причину проблем не в себе, а в других;

Он часто жалуется на жизнь, на обстоятельства, ругает страну, родителей, коллег.

Он хамит

Окей, когда он начнет открыто хамить тебе, ты точно забеспокоишься. Но на самом деле, даже хамство в отношении других людей, особенно самых беззащитных, должно стать для тебя тревожным сигналом. Молодой человек — сама галантность, любезничает с тобой, а в следующую секунду ни за что, ни про что хамит официантке. Гм...

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