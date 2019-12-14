Почему 50 процентов пар распадается в Новый год: шесть причин

Приоритеты

Праздник на носу, и вы с партнером вынуждены решать, где и как будете его проводить: отдельно или вместе, с его друзьями или твоей семьей? Ты делаешь выбор в пользу своей семьи, а он снова предпочитает компанию друзей вместо тебя. Ваши приоритеты явно расставлены не в пользу друг друга. Вполне вероятно, что подобные решения, рано или поздно выльются в расставание.

Расходы

С точки зрения финансов, праздники — это самое неблагоприятное время для семейного бюджета. К ежемесячным расходам за коммунальные услуги, аренду квартиры, вещи первой необходимости добавляются еще расходы на организацию праздников. И это сильно бьет по кошельку. Ты вдруг оглядываешься назад и вспоминаешь, что давно ничего себе не покупала. А ведь так хотелось. Год за годом все обиды накапливаются и переходят в желание освободить себя от груза отношений и всех предшествующих обязанностей.

Подведение итогов

Год подходит к концу и мы, так или иначе, традиционно подводим итоги, анализируем свою личную жизнь, принимаем важные для себя решения. В этот период меняется не только дата, меняемся мы сами. Мы выкидываем старые вещи, меняем работу, имидж. Некоторые понимают, что их партнер не тот, кого они хотели бы видеть рядом с собой, и принимают, возможно, не лучшее решение: «Зачем начинать Новый год с тем, кто делал меня несчастным в прошлом году?». Четкое осознание этого приходит, конечно, накануне праздника, когда мы точно понимаем, что не хотим проводить 31 декабря в компании этого человека.

Сильный стресс

Последние дни декабря для большинства — это необходимость вставать рано, а ложиться поздно. Праздничная атмосфера превращается в длинный список обязанностей. Ведь нужно все успеть до приближающегося часа Х: закрыть дедлайны, написать длинный список продуктов, постараться купить все подарки и не разориться, прибрать дома, привести себя в порядок. Кстати, в этот период люди нередко заболевают, впадают в депрессию и начинают всему сопротивляться. Представь: ты крошишь салаты, параллельно убираешь и, наконец, начинаешь наряжаться. Стоит случиться какой-то мелочи, и все выходит из-под контроля. Все валится из рук и вот уже салат на полу, полы снова грязные, ты хватаешься от ужаса за голову и портишь себе прическу. Эмоции накаляются, нервы на пределе, а оброненное в гневе слово становится причиной ссоры. Все эти переживания в сочетании, естественно, с шаткими отношениями могут очень быстро привести к расставанию.

Неоправданные ожидания

Мы так много сил вкладываем в этот праздник, что в ответ надеемся хотя бы на какое-то волшебство. «Уж в этом году точно все будет по-другому», — надеемся мы. Муж придет пораньше с работы и поможет с хлопотами, дети вовремя лягут спать, а ты успеешь записаться на макияж и прическу. Но этого, увы, не происходит. Ты снова разрываешься между работой и своими делами, муж приходит и уставший ложится спать, а дети упрямо отказывается идти в кровать. Чуда не произошло. Так и назревает желание что-то поменять в своей жизни: «А может нам разойтись?».

Больше времени, чтобы узнать друг друга