Почему 50 процентов пар распадается в Новый год: шесть причин

Новый год — это начало новой жизни. Кто-то бросает курить, кто-то кардинально меняет имидж, а кто-то оставляет в уходящем и своих любимых. Почему так нередко случается?
Приоритеты
Праздник на носу, и вы с партнером вынуждены решать, где и как будете его проводить: отдельно или вместе, с его друзьями или твоей семьей? Ты делаешь выбор в пользу своей семьи, а он снова предпочитает компанию друзей вместо тебя. Ваши приоритеты явно расставлены не в пользу друг друга. Вполне вероятно, что подобные решения, рано или поздно выльются в расставание.
Расходы
С точки зрения финансов, праздники — это самое неблагоприятное время для семейного бюджета. К ежемесячным расходам за коммунальные услуги, аренду квартиры, вещи первой необходимости добавляются еще расходы на организацию праздников. И это сильно бьет по кошельку. Ты вдруг оглядываешься назад и вспоминаешь, что давно ничего себе не покупала. А ведь так хотелось. Год за годом все обиды накапливаются и переходят в желание освободить себя от груза отношений и всех предшествующих обязанностей.
Подведение итогов
Год подходит к концу и мы, так или иначе, традиционно подводим итоги, анализируем свою личную жизнь, принимаем важные для себя решения. В этот период меняется не только дата, меняемся мы сами. Мы выкидываем старые вещи, меняем работу, имидж. Некоторые понимают, что их партнер не тот, кого они хотели бы видеть рядом с собой, и принимают, возможно, не лучшее решение: «Зачем начинать Новый год с тем, кто делал меня несчастным в прошлом году?». Четкое осознание этого приходит, конечно, накануне праздника, когда мы точно понимаем, что не хотим проводить 31 декабря в компании этого человека.
Сильный стресс
Последние дни декабря для большинства — это необходимость вставать рано, а ложиться поздно. Праздничная атмосфера превращается в длинный список обязанностей. Ведь нужно все успеть до приближающегося часа Х: закрыть дедлайны, написать длинный список продуктов, постараться купить все подарки и не разориться, прибрать дома, привести себя в порядок. Кстати, в этот период люди нередко заболевают, впадают в депрессию и начинают всему сопротивляться. Представь: ты крошишь салаты, параллельно убираешь и, наконец, начинаешь наряжаться. Стоит случиться какой-то мелочи, и все выходит из-под контроля. Все валится из рук и вот уже салат на полу, полы снова грязные, ты хватаешься от ужаса за голову и портишь себе прическу. Эмоции накаляются, нервы на пределе, а оброненное в гневе слово становится причиной ссоры. Все эти переживания в сочетании, естественно, с шаткими отношениями могут очень быстро привести к расставанию.
Неоправданные ожидания
Мы так много сил вкладываем в этот праздник, что в ответ надеемся хотя бы на какое-то волшебство. «Уж в этом году точно все будет по-другому», — надеемся мы. Муж придет пораньше с работы и поможет с хлопотами, дети вовремя лягут спать, а ты успеешь записаться на макияж и прическу. Но этого, увы, не происходит. Ты снова разрываешься между работой и своими делами, муж приходит и уставший ложится спать, а дети упрямо отказывается идти в кровать. Чуда не произошло. Так и назревает желание что-то поменять в своей жизни: «А может нам разойтись?».
Больше времени, чтобы узнать друг друга
Вы, скорее всего, много работали и мало уделяли друг другу внимания. Ура, настали долгожданные выходные, которые теперь вы сможете провести вместе. Вроде бы все должно быть хорошо. Но на деле все по-другому. Если обычно, в лучшем случае, вы с партнером видитесь только ночью в кровати или на выходных, то провести с человеком две недели лицом к лицу может оказаться для вас непривычной, а для некоторых даже невыносимой ситуацией. Его вредные привычки, которые раньше ты просто не замечала, сейчас видишь отчетливо. Ты вдруг обнаружила, что он много времени проводит за просмотром тупых программ, много курит и вообще не обращает на тебя внимания. В этот момент тебе может показаться, что вы давно живете разными жизнями и вас уже ничего не связывает.