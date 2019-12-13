Что необычного приготовить для новогоднего стола?

Салат из сельди под сметанным соусом

Начнем с простой закуски по мотивам селедки под шубой, которая займет у вас не больше получаса. Время приготовления: 30 минут, калорийность: 320 ккал.

Ингредиенты для двух порций

Филе сельди (200 г).

Картофель (500 г).

Сметана (30 г).

Помидоры (2 штуки).

Листья салата.

Растительное масло (1 столовая ложка).

Белый винный уксус (можно смешать белое вино с яблочным уксусом).

Укроп, петрушка, зеленый лук — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

1. Картофель нарежьте кубиками, отварите и остудите.

2. Сделайте подложку из листьев салата. Туда же можно нарезать зеленый лук, укроп, петрушку или рукколу.

3. Разложите на подложке порезанное на кусочки филе сельди, картофель и помидоры.

4. Смешайте сметану с уксусом, белым вином, солью, перцем и маслом.

5. Залейте заправкой салат и дайте постоять 10-15 минут, прежде чем подавать на стол.

6. Вариант блюда: сельдь также очень хорошо сочетается с яблоками, поэтому можете заменить ими помидоры, оставив все остальные ингредиенты. Также можете добавить репчатый лук.

Курица, запеченная с мандаринами

На второе предлагаем приготовить курицу — самый универсальный продукт, который придется по вкусу большинству гостей — с мандаринами — главным символом любого Нового года. Время приготовления: 60 минут, калорийность: 600 ккал.

Ингредиенты

Курица (1,5 кг).

Сметана (150-200 мл).

Смесь сушеных трав из розмарина, базилика, тимьяна и мяты.

Горчица (2 столовые ложки).

Мандарины (4 штуки).

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

1. Приготовьте маринад для курицы, смешав сметану, горчицу, травы, соль и перец.

2. Смажьте маринадом курицу и поставьте в холодильник на час.

3. Мандарины порежьте кружками, не очищая.

4. Нафаршируйте курицу мандаринами, положите в рукав для запекания, сделайте в нем несколько проколов и запекайте в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. По истечении этого времени курицу можно достать из рукава и запекать еще 15 минут.

5. Достаньте кружки мандаринов и разложите вокруг курицы.

Вариант блюда: вместо мандаринов можно использовать апельсины, тогда вкус получится ярче. Для сладости добавьте кусочки ананаса.

Рыба с картофелем в медово-чесночном соусе

В качестве второго блюда рыба хороша тем, что ее не нужно так долго запекать в духовке, как мясо, и часами вымачивать в маринаде. Поэтому отвечая на вопрос, что приготовить на Новый год, рассмотрим и такой вариант. Время приготовления: 40 минут, калорийность: 800 ккал.

Ингредиенты на порцию для двоих

Филе трески (2 штуки).

Сливочное масло (1 столовая ложка).

Чеснок (3 зубчика).

Мед (2 столовые ложки).

Половина лимона.

Картофель (2 штуки).

Помидоры (2 штуки).

Перец сладкий (половина).

Соевый соус (1 столовая ложка).

Соль, перец, травы — по вкусу.

Приготовление

1. Чеснок раздавите и обжарьте в масле на сковороде 5 минут. Добавьте немного воды, соевый соус, мед, лимонный сок, соль, перец.

2. Через несколько минут положите на сковороду филе трески. Сверху можете положить несколько лимонных долек.

3. Сварите картофель и сладкий перец. Выложите в форму для духовки вместе со свежими помидорами, посолите и поперчите.

4. Сверху положите рыбу и полейте остатками соуса из сковороды.

5. Запекайте в духовке под фольгой 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Вариант блюда: чтобы снизить калорийность, замените картофель стручковой фасолью.

Тыквенное суфле

Десерт — не главная составляющая новогоднего стола. Может быть, потому что на него уже не хватает ни сил, ни времени? Делимся простым и оригинальным рецептом. Время приготовления: 1 час, калорийность: 400 ккал.

Ингредиенты для трех порций

Тыква (300 г).

Масло сливочное (50 г).

Молоко (1500 мл);.

Яйца куриные (3 штуки).

Мука (100 г).

Сахар (2 столовые ложки).

Сахарная пудра (1 чайная ложка).

Корица, соль, молотый имбирь — по вкусу (одна щепотка).

Приготовление

1. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и взбейте блендером до однородной массы.

2. Растопите сливочное масло, смешайте его с мукой, молоком, сахаром, корицей, молотым имбирем и желтками.

3. Добавьте в получившуюся смесь тыквенное пюре.

4. Взбейте белки и добавьте в смесь.

5. Разлейте по формочкам и запекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.

6. Сверху посыпьте сахарной пудрой.