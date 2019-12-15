Как наладить отношения со свекровью: три полезных совета

Мужчина, который оказался среди двух огней, также должен выработать свою тактику общения с двумя любящими его женщинами, но сейчас речь идет о невестках.

1. Пробуйте подружиться

Вам совсем не нужно называть свекровь матерью, ведь она ею для вас не является. И заискивать перед матерью вашего мужа не стоит. Вам просто важно договориться обо всем с ней с самого начала, ничего не придумывая и не приукрашая.

Не стоит воспринимать ее как врага, попробуйте с ней подружиться и тогда у вас будет хороший союзник. Для этого достаточно просто понаблюдать за ней: что она любит, что делает, как говорит. Это поможет вам ее лучше понять и принять.

2. Выстраивайте свои границы

Если стать подружками у вас не получилось – ничего страшного, главное – не стать врагами. А для этого важно показать свои границы, которые нарушать не стоит: вопрос воспитания детей, больших покупок, уборки, готовки и подобное. Выберите то, что для вас важно и то, в чем свекровь принимать участие не должна.

Далее своими действиями можете показать свои границы или даже проговорить их, чтобы свекровь сама понимала, где ей будут не рады и что делать не стоит, чтобы не портить ваши отношения.

3. Если свекровь – манипулятор

В худшем случае, когда вы четко понимаете, что ваша свекровь еще тот манипулятор, не пытайтесь тягаться с ней в этом амплуа. Лучшее, что вы можете сделать в этом случае – строить и укреплять максимально доверительные отношения с вашим мужем. Ведь с ним вы строите свою семью, а не со свекровью.