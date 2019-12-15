ПРАВО НА СЧАСТЬЕ ⟩ Возможен ли полноценный брак без детей

Многие из нас с самого детства слышали, что семья не может полноценно существовать, если в браке нет детей. Однако не всегда причиной отсутствия детей является нежелание пары. Случается, что завести ребенка не получается по ряду причин, большинство из которых все же медицинские. И тем не менее в вашем окружении наверняка найдется хотя бы одна супружеская пара, которая совершенно не страдает от отсутствия в их жизни детей.

Если вы все же не можете смириться с жизнью в браке без малыша, мы попробуем помочь вам обрести душевное равновесие.

О чем стоит задуматься, если вы живете вдвоем с партнером

Стереотип, что брак без детей несостоятелен, — не имеет под собой оснований в современном обществе. Подумайте о том, что существует и другой подход, например, вы с мужем сохраните молодость как тела, так и духа, на гораздо больший срок, чем если бы вы были многодетными родителями, ведь жизнь с ребенком — всегда стресс, у вас появляется огромная ответственность за жизнь нового члена семьи.

Существует и такая версия: мужчина в бездетном браке может с легкостью бросить жену. Может, но ничто не мешает ему сделать это при наличии ребенка. Удержать мужчину, забеременев, едва ли получится.

Пока вы живете вдвоем, работайте над отношениями в паре, только в этом случае вам не грозит никакой разрыв, даже если дети так и не появятся.

Какие психологические проблемы могут возникнуть?

Чаще всего бездетная пара сталкивается с непониманием со стороны родственников и друзей, которые начинают давать советы и жалеть несчастных. Нет ничего хуже, когда ваше окружение не может и, главное, не хочет вас понять. В такой ситуации один или оба партнера начинают испытывать серьезный психологический дискомфорт: могут возникнуть проблемы с самооценкой, депрессия, психосексуальные расстройства, который можно решить только с психологом.

Если вы также сталкиваетесь с сердобольными родными, которые начинают переходить личные границы, мягко, но настойчиво объясните, что вам неприятно, когда в вашу жизнь вмешиваются без разрешения, если вам понадобится совет, вы обязательно к ним обратитесь. Как правило, такой подход работает и вас наконец оставят в покое, чтобы вы могли сосредоточиться на том, чем вам хочется заниматься.

Как же сохранить равновесие в семье?