«Ребенка нельзя рожать от донора спермы»: Настасья Самбурская о личной жизни

32-летняя Настасья Самбурская в последнее время скрывает личную жизнь. Актриса все-таки отреагировала на атаку поклонников с вопросами о ее материнстве, пишет Cosmo.
Звезду часто спрашивают, когда она собирается родить ребенка. Раньше брюнетка предпочитала игнорировать такие вопросы, но теперь решила прояснить свою позицию.
Один из подписчиков спросил артистку, когда она родит «хотя бы для себя». В ответ на это Настасья заявила, что детей нужно рожать в отношениях.
«Ребенок должен быть плодом любви, а не подкидышем безысходности. И рожден он должен быть не от донора спермы, а в отношениях», — написала Самбурская в Instagram. Она отметила, что нельзя давить на женщину, призывая ее «плодить безотцовщину».
Певица считает, что гораздо благороднее взять ребенка из детского дома, чем заводить детей в одиночестве. Настасья утверждает, что не стоит «с самого начала обрекать ребенка на жизнь с поломанной психикой».