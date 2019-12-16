Помидоры-убийцы и злой силикон: от каких аллергий страдают знаменистости

Кейт Миддлтон

Совсем недавно выяснилось, что у жены принца Уильяма аллергия на… лошадей! Безусловно, это очень неприятная новость для супруги второго в очереди на британский престол. Именно из-за аллергии Кейт старается не ходить на скачки и игру в поло.

Джастин Бибер

У певца в октябре 2019 года диагностировали непереносимость глютена. Он написал об этом в Instagram, приложив фото безглютенового пива и сожалея, что такое не выпускает его любимый бренд.

Ариана Гранде

Певица была вынуждена отменить два концерта во Флориде в марте из-за недомогания. Оказалось, у нее аллергия на помидоры, из-за которых у Арианы случился приступ. Она писала, что пытается «выплюнуть кактус, но прогресс очень медленный», а также «нет ничего более странного для итальянки, чем начавшаяся после 20 лет аллергия на томаты».

У Гранде, которая уже несколько лет вегетарианка, также есть аллергия на бананы, морепродукты, кошек и некоторые медикаменты.

Мейсон Дисик

Дети звезд тоже страдают. Старший сын Кортни Кардашьян напугал мать до полусмерти, когда ему было всего 11 месяцев. Он попробовал грамм арахисового масла — и сразу отправился в больницу с аллергической реакцией. Но к 9-летнему возрасту мальчик перерос аллергию на арахис.

Сторми Уэбстер

Двоюродная сестра Мейсона в июне 2019 года выдала реакцию на какой-то продукт, но Кайли Дженнер не смогла выяснить, на что именно. Малышка с мамой провели день в больнице.

Майли Сайрус

В 2012 году певица сильно похудела и ответила на критику своей диеты тем, что у нее аллергия на глютен и лактозу: «Дело не в весе, а в здоровье». Она предложила всем отказаться на неделю от глютена и посмотреть, какие изменения произойдут с кожей, физическим и психическим здоровьем.

Зои Дешанель

У актрисы выявлена непереносимость кисломолочной продукции, пшеницы и яиц: «Со мной невозможно поужинать, у меня столько аллергий!» Во время съемок она заказывает себе еду отдельно.

Джессика Симпсон

У певицы аллергия на сыр, пшеницу и помидоры, о чем она узнала в 2007 году после похода к аллергологу. Исследование показало внутреннее кровотечение, которое стало следствием поедания одного из запрещенных продуктов, пишет Cosmo.

Айза Анохина