Как выглядят роскошные волосы звезд в реальности: 30 фото

Не судите о прическах знаменитостей по красной ковровой дорожке. Особенно опасно заказывать парикмахеру их аналоги, не узнав, как все это смотрится в обычной жизни, советует wday.ru.

Часто оказывается, что вне профессиональной укладки они выглядят не так уж идеально. Усугубляет ситуацию зашкаливающий уровень лени, который часто встречается у знаменитых красоток, уставших от обязанности всегда выглядеть роскошно. Предлагаем увидеть самых ленивых и полюбоваться на тех, кто не позволяет себе расслабляться даже вне красной ковровой дорожки.