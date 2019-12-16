Расставание на пороге: шесть признаков того, что отношениям пришел конец

1. Вам сложно общаться

Нормальное общение критически важно для отношений, и если вы неделями только здороваетесь — это серьезный признак того, что у вас не всё гладко. Запланируй серьезный разговор на вечер, когда вы оба свободны, попробуй обсудить накопившиеся проблемы и перспективы. Если уже на этом этапе вам сложно, думать особо не о чем.

2. У вас пропал секс

Здоровая сексуальная жизнь — важная часть отношений. Но если секс стал скучным или совсем отсутствует, нужно понять почему. Колебания интенсивности либидо нормальны, но в каждом случае нужно разбираться отдельно. Если ты готова над этим работать, предложи новую позу, игрушку или хотя бы чаще проявляй инициативу в объятьях и поцелуях.

3. Вы устали

В начале отношений романтических жестов с обеих сторон было много, а теперь вы в основном сидите перед телевизором вместо прогулок и ужинов при свечах. Конечно, это не повод для расставания, но если ты понимаешь, что ситуация не слишком приятна, обсуди с партнером, как вернуть романтику. Может, сходить на свидание, как в былые времена? Если он не поддержит твое предложение, возможно, вы по-разному цените отношения.

4. Вы не обсуждаете планы

Тебе не хочется думать, как проводить с ним больше времени, когда реализовывать большие проекты вроде своего жилья или детей. Ты даже не хочешь думать о совместном отпуске! Почему? Если это взаимное нежелание, имеет смысл обсудить ситуацию и решить, что вы будете делать дальше.

5. Вы мечтаете о другой жизни

Если ты представляешь себя в одиночестве или в отношениях с кем-то другим — это нормально, но только если такие мысли не занимают большую часть твоего свободного времени. Планирование свиданий с другими, пусть даже в голове, означает, что нынешние отношения, скорее всего, себя исчерпали, утверждает Cosmo.

6. Вы все время ругаетесь