Расставание на пороге: шесть признаков того, что отношениям пришел конец

Всегда сложно признать, что отношения закончились и пора расстаться, особенно если между вами не произошло серьезной ссоры. Тем не менее есть моменты, которые прямо указывают, что вам обоим пора двигаться дальше. Специалисты по отношениям рассказывают, как это понять.
1. Вам сложно общаться
Нормальное общение критически важно для отношений, и если вы неделями только здороваетесь — это серьезный признак того, что у вас не всё гладко. Запланируй серьезный разговор на вечер, когда вы оба свободны, попробуй обсудить накопившиеся проблемы и перспективы. Если уже на этом этапе вам сложно, думать особо не о чем.
2. У вас пропал секс
Здоровая сексуальная жизнь — важная часть отношений. Но если секс стал скучным или совсем отсутствует, нужно понять почему. Колебания интенсивности либидо нормальны, но в каждом случае нужно разбираться отдельно. Если ты готова над этим работать, предложи новую позу, игрушку или хотя бы чаще проявляй инициативу в объятьях и поцелуях.
3. Вы устали
В начале отношений романтических жестов с обеих сторон было много, а теперь вы в основном сидите перед телевизором вместо прогулок и ужинов при свечах. Конечно, это не повод для расставания, но если ты понимаешь, что ситуация не слишком приятна, обсуди с партнером, как вернуть романтику. Может, сходить на свидание, как в былые времена? Если он не поддержит твое предложение, возможно, вы по-разному цените отношения.
4. Вы не обсуждаете планы
Тебе не хочется думать, как проводить с ним больше времени, когда реализовывать большие проекты вроде своего жилья или детей. Ты даже не хочешь думать о совместном отпуске! Почему? Если это взаимное нежелание, имеет смысл обсудить ситуацию и решить, что вы будете делать дальше.
5. Вы мечтаете о другой жизни
Если ты представляешь себя в одиночестве или в отношениях с кем-то другим — это нормально, но только если такие мысли не занимают большую часть твоего свободного времени. Планирование свиданий с другими, пусть даже в голове, означает, что нынешние отношения, скорее всего, себя исчерпали, утверждает Cosmo.
6. Вы все время ругаетесь
Ссоры — нормальная часть отношений, но они не должны занимать все ваше время. Если достаточно мельчайшего повода, чтобы взорваться и скандалить весь вечер, и вы оба не торопитесь мириться (и так происходит постоянно), возможно, вам пора разойтись.