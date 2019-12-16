Мама достает ребенка из живота: в России набрали популярность «гламурные» роды

Партнерскими родами или родами в ванной в России уже никого не удивишь. Теперь у будущих матерей появился новый модный тренд — «гламурные» роды. «Гламурные» роды дают возможность женщине первой взять своего ребенка на руки во время кесарева сечения. «Во время кесарево сечения у женщины убирают пеленку, которая обычно стоит между женщиной и ее животом. На женщину надеваются перчатки, и дальше она сама руками достаёт ребёнка из живота и прикладывает себе к груди», — объяснила российский врач-педиатр Татьяна Буцкая для «Говорит Москва».