Какие годовщины свадьбы ни в коем случае нельзя отмечать и почему

«Гранатовую» свадьбу тоже традиционно не отмечают и связано это с тем, что после 15 лет совместной жизни супругам стоит обращать особое внимание на «круглые» даты, остальное время уделяя исключительно друг другу. К тому же, за такой срок у вас могли накопиться претензии и недомолвки, которые как раз и следует выяснить перед наступлением второй важной даты – 20 лет со дня свадьбы. Постарайтесь в этот день сделать что-то приятное для свое второй половинки, обсудите, что вас не устраивает и что бы вы хотели изменить (или улучшить в вашей жизни) и допускайте ссор и выяснения отношений.

28 лет со дня свадьбы

Название данной свадьбы – «никелевая» - говорит само за себя. Этот прочный металл без должного ухода очень быстро тускнеет и теряет свою привлекательность. То же самое происходит и с отношениями, которые могут сойти на нет, если над ними не работать (разумеется речь идет о совместном усилии обоих партнеров, а не о «жертвенности» с одной стороны и принятии с другой, например). Так, согласно статистике, именно на данный период выпадает больше всего семейных неурядиц, приводящих в итоге к расставанию супругов. И чтобы пережить очередной возможный кризис в отношениях как можно спокойнее, рекомендуется воздержаться от пышных торжеств и шумных вечеринок и всецело посвятить этот день своей второй половинке.

32 и 33 года со дня свадьбы

Эти даты забывать, конечно, не стоит, но по возможности провести их вдвоем, подальше от посторонних глаз. 33 года, например, ассоциируется с возрастом Христа и потому данный период считается переломным в отношениях супругов. Лучше всего будет вспомнить ваш первый день знакомства и попробовать восстановить те чувства и эмоции, которые вы ощущали в самом начале ваших отношений. А заодно обсудить то, что накопилось у вас друг к другу за годы, проведенные вместе и подумать, что можно сделать, чтобы отношения стали крепче и гармоничнее.

36 лет со дня свадьбы