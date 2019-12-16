Какие годовщины свадьбы ни в коем случае нельзя отмечать и почему

Наши предки верили, что чем меньше мы рассказываем о своем семейном счастье окружающим, тем крепче и стабильнее наш союз. Чтобы не накликать беду и не развестись раньше времени, следует с осторожностью относиться ко всему, что касается таинства брака и поменьше делиться подробностями личной жизни.
Эта годовщина свадьбы называется «топазовой» и традиционно не отмечается. Несмотря на то, что в нумерологии данное число ассоциируется с благополучием и процветанием, а топаз является символом душевного равновесия и искренности, данный праздник, согласно поверьям, лучше проводить в узком семейном кругу, чтобы еще раз напомнить себе, что счастье любит тишину и не нужно делиться слишком сокровенным с окружающими. Психологи рекомендуют и вовсе провести этот день вдвоем, устроить себе второй медовый месяц, подумать о том, что еще можно сделать, чтобы сохранить и приумножить то, что у вас есть на данный момент.
Казалось бы, чем не угодила «розовая» или «оловянная» свадьба, однако считается, что чем спокойнее вы проведете этот день, тем лучше (и крепче) будут ваши отношения в дальнейшем. Проведите время вдвоем, сделайте что-то, о чем давно мечтали, но постоянно откладывали. С другой стороны, данную традицию можно объяснить тем, что супруги недавно «пережили» 15-летний юбилей, подвели итоги совместной жизни и начали неторопливо планировать следующую торжественную дату - 20 лет со дня свадьбы. Психологи также рекомендуют поберечь силы и вместо того, чтобы собирать гостей на шумные застолья каждый год, придумать что-то оригинальное на второй крупный юбилей в вашей жизни.
19 лет со дня свадьбы
«Гранатовую» свадьбу тоже традиционно не отмечают и связано это с тем, что после 15 лет совместной жизни супругам стоит обращать особое внимание на «круглые» даты, остальное время уделяя исключительно друг другу. К тому же, за такой срок у вас могли накопиться претензии и недомолвки, которые как раз и следует выяснить перед наступлением второй важной даты – 20 лет со дня свадьбы. Постарайтесь в этот день сделать что-то приятное для свое второй половинки, обсудите, что вас не устраивает и что бы вы хотели изменить (или улучшить в вашей жизни) и допускайте ссор и выяснения отношений.
Название данной свадьбы – «никелевая» - говорит само за себя. Этот прочный металл без должного ухода очень быстро тускнеет и теряет свою привлекательность. То же самое происходит и с отношениями, которые могут сойти на нет, если над ними не работать (разумеется речь идет о совместном усилии обоих партнеров, а не о «жертвенности» с одной стороны и принятии с другой, например). Так, согласно статистике, именно на данный период выпадает больше всего семейных неурядиц, приводящих в итоге к расставанию супругов. И чтобы пережить очередной возможный кризис в отношениях как можно спокойнее, рекомендуется воздержаться от пышных торжеств и шумных вечеринок и всецело посвятить этот день своей второй половинке.
32 и 33 года со дня свадьбы
Эти даты забывать, конечно, не стоит, но по возможности провести их вдвоем, подальше от посторонних глаз. 33 года, например, ассоциируется с возрастом Христа и потому данный период считается переломным в отношениях супругов. Лучше всего будет вспомнить ваш первый день знакомства и попробовать восстановить те чувства и эмоции, которые вы ощущали в самом начале ваших отношений. А заодно обсудить то, что накопилось у вас друг к другу за годы, проведенные вместе и подумать, что можно сделать, чтобы отношения стали крепче и гармоничнее.
36 лет со дня свадьбы
36-ю годовщину (или свадьбу костяного фарфора) ассоциируют с хрупким фарфором, напоминающем в данном случае отношения в семейной паре, которые могут разрушиться из-за любой несущественной мелочи. Поэтому этот день принято проводить супругам вдвоем, а не устраивать шумные вечеринки и застолья. Психологи, кстати, согласны с данными рекомендациями, напоминая, что счастье любит тишину и если вы хотите сохранить самое ценное, что у вас есть – свои чувства и отношения, то посвятите это время своей второй половинке. Возможно, вам удастся открыть друг друга заново или даже вновь влюбиться в своего партнера.
41-43 года со дня свадьбы
Эти даты весьма противоречивы. С одной стороны – только что с размахом «отгремел» 40-летний юбилей семейной жизни, соответственно, ваши отношения прошли проверку временем и перешли на новый уровень, с другой стороны – это то время, когда следует вспомнить все хорошее, что вы пережили вместе со своим супругом, поблагодарить друг друга за любовь и поддержку, обсудить, насколько ценными и значимыми для вас были совместно прожитые годы. Эти дни, согласно поверьям, лучше провести в спокойной обстановке, не выставляя свое счастье напоказ, иначе можно накликать неприятности и беды.
46 лет со дня свадьбы
Лавандовая свадьба по традиции тоже не отмечается с размахом. Само по себе название праздника ассоциируется с нежностью и спокойствием, которые переполняют супругов, проживших вмести почти столетие. Дети давно выросли, да и внуки тоже, поэтому можно посвятить время своему партнеру, пролистать семейный альбом, вспомнить памятные моменты и поблагодарить друг друга за любовь и заботу. Близкие люди могут поздравить семейную пару с торжеством, однако устраивать шумную вечеринку по данному поводу все же не рекомендуется.