Семь привычек женщины, которые приближают старость

Однако многие дамы даже понятия не имеют, что таких кардинальных мер можно избежать или, по крайней мере, уменьшить количество. Начните с малого, в сторону вредные привычки.

1. Солярий

Девушки часто выбирают искусственное солнце. Стремление не сливаться зимой с белым снегом вполне понятно, но необязательно. Солярии пагубно влияет на «качество» кожи. Главные элементы красоты (эластин и коллаген) разрушаются под солнечным излучением. Кожа становится дряблой, не эластичной. А необходимую дозу витамина D запросто можно получить, гуляя на свежем воздухе. Совет: в яркий солнечный день надевайте очки на прогулку, чтобы не появились мимические морщины от лишнего прищура.

2. Сахар

Элементы красоты страдают и от «белого яда». Соединяясь с ними, сахар их разрушает. В результате такой реакции образуется AGE (конечный продукт гликации) – важный фактор старения организма. Хотите иметь прекрасную кожу, тогда правильное питание ваш лучший друг. Откажитесь от жирной и сладкой пищи, и многие проблемы отсеются сами собой. Запомните, еда должна приносить удовольствие и при этом никак не вредить вашему здоровью.

3. Вредные привычки

Да-да, алкоголь и курение не помогут вам выглядеть шикарно. Кто думает, что сигарета добавляет женщине шарма, глубоко ошибается. Во-первых, при употреблении алкоголя, все углеводы, которые в нем присутствуют, незамедлительно превращаются в сахар. Регенерация клеток кожи замедляется. А вот курение даёт желтизну, отёкшее лицо и обезвоживание кожных покровов. Появляются новые морщинки и можно сказать «до свидания» молодости.

Кстати, к вредным привычкам еще относится и нехватка сна. Это проблема большей части нашей планеты. Кожа становится чувствительной к стрессу, негативному воздействию окружающей среды. В итоге имеем гиперпигментацию, выраженные носогубные складки и морщины.

4. Горячая вода

Умывание горячей водой – не лучшая утренняя процедура. Вместо свежести есть вероятность получить термический ожог и обезвоживание. Этот ритуал никак не поможет очистить поры (некоторые используют такое умывание для распаривания). Результатом будет всего лишь сухая кожа. Возьмите за правило умывание прохладной водой. И взбодритесь, и не навредите эпидермису. Совет: после стандартных утренних процедур рекомендуется протирать лицо кубиком льда, только очень осторожно.

5. Подушка

Кровать ассоциируется с расслаблением, а здоровый сон с красотой. А если еще и подушка правильная, то полдела по сохранению молодости сделано. Она должна быть плоской и не особо мягкой, желательно ортопедической. Подушки-гиганты сразу в урну. Учитесь правильно спать – на спине или на боку (лицо минимально соприкасается с подушкой). Любители спать на животе должны выбрать – удобная привычка или «вечная» молодость. Иначе по утрам всегда будет отекшее лицо, мешки под глазами и «помятая» кожа.

6. Малая активность

Мало кто знает, гиподинамия не только способствует набору веса, но и вызывает старение кожи. Помимо замедленного метаболизма появляются проблемы с давлением, общее состояние организма ухудшается. Сидя на диване, вы замедляете кровообращение, необходимые микроэлементы не достигают клеток кожи, ногтей, волос. Коллаген вырабатывается все меньше, кожа становится дряблой, состояние волос и ногтей также оставляет желать лучшего.

7. Эмоции

В день у человека (а тем более у женщины) настроение меняется много раз. Мужчины не зациклены на морщинах – одной больше, одной меньше, не беда. Но вот лица противоположного пола просто негодуют их при появлении. Эмоции – неотъемлемая часть жизни, однако чрезмерное количество играет злую шутку. При активной мимике появляются морщинки в уголках глаз, носогубных складках.