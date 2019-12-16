Семь привычек женщины, которые приближают старость

Вечно молодая и вечно красивая. Да, такое бывает не только в фильме «Смерть ей к лицу». Каждая женщина мечтает выглядеть свежо и юно в любом возрасте. Тонна косметики, косметологи, хирурги. Несомненно, толк от этого есть, утверждает zen.yandex.ru.
Однако многие дамы даже понятия не имеют, что таких кардинальных мер можно избежать или, по крайней мере, уменьшить количество. Начните с малого, в сторону вредные привычки.
1. Солярий
Девушки часто выбирают искусственное солнце. Стремление не сливаться зимой с белым снегом вполне понятно, но необязательно. Солярии пагубно влияет на «качество» кожи. Главные элементы красоты (эластин и коллаген) разрушаются под солнечным излучением. Кожа становится дряблой, не эластичной. А необходимую дозу витамина D запросто можно получить, гуляя на свежем воздухе. Совет: в яркий солнечный день надевайте очки на прогулку, чтобы не появились мимические морщины от лишнего прищура.
2. Сахар
Элементы красоты страдают и от «белого яда». Соединяясь с ними, сахар их разрушает. В результате такой реакции образуется AGE (конечный продукт гликации) – важный фактор старения организма. Хотите иметь прекрасную кожу, тогда правильное питание ваш лучший друг. Откажитесь от жирной и сладкой пищи, и многие проблемы отсеются сами собой. Запомните, еда должна приносить удовольствие и при этом никак не вредить вашему здоровью.
3. Вредные привычки
Да-да, алкоголь и курение не помогут вам выглядеть шикарно. Кто думает, что сигарета добавляет женщине шарма, глубоко ошибается. Во-первых, при употреблении алкоголя, все углеводы, которые в нем присутствуют, незамедлительно превращаются в сахар. Регенерация клеток кожи замедляется. А вот курение даёт желтизну, отёкшее лицо и обезвоживание кожных покровов. Появляются новые морщинки и можно сказать «до свидания» молодости.
Кстати, к вредным привычкам еще относится и нехватка сна. Это проблема большей части нашей планеты. Кожа становится чувствительной к стрессу, негативному воздействию окружающей среды. В итоге имеем гиперпигментацию, выраженные носогубные складки и морщины.
4. Горячая вода
Умывание горячей водой – не лучшая утренняя процедура. Вместо свежести есть вероятность получить термический ожог и обезвоживание. Этот ритуал никак не поможет очистить поры (некоторые используют такое умывание для распаривания). Результатом будет всего лишь сухая кожа. Возьмите за правило умывание прохладной водой. И взбодритесь, и не навредите эпидермису. Совет: после стандартных утренних процедур рекомендуется протирать лицо кубиком льда, только очень осторожно.
5. Подушка
Кровать ассоциируется с расслаблением, а здоровый сон с красотой. А если еще и подушка правильная, то полдела по сохранению молодости сделано. Она должна быть плоской и не особо мягкой, желательно ортопедической. Подушки-гиганты сразу в урну. Учитесь правильно спать – на спине или на боку (лицо минимально соприкасается с подушкой). Любители спать на животе должны выбрать – удобная привычка или «вечная» молодость. Иначе по утрам всегда будет отекшее лицо, мешки под глазами и «помятая» кожа.
6. Малая активность
Мало кто знает, гиподинамия не только способствует набору веса, но и вызывает старение кожи. Помимо замедленного метаболизма появляются проблемы с давлением, общее состояние организма ухудшается. Сидя на диване, вы замедляете кровообращение, необходимые микроэлементы не достигают клеток кожи, ногтей, волос. Коллаген вырабатывается все меньше, кожа становится дряблой, состояние волос и ногтей также оставляет желать лучшего.
7. Эмоции
В день у человека (а тем более у женщины) настроение меняется много раз. Мужчины не зациклены на морщинах – одной больше, одной меньше, не беда. Но вот лица противоположного пола просто негодуют их при появлении. Эмоции – неотъемлемая часть жизни, однако чрезмерное количество играет злую шутку. При активной мимике появляются морщинки в уголках глаз, носогубных складках.
Мимические «неприятности» появляются и на лбу, особенно при частом недовольстве. Не хмурьтесь, не тратьте время на негатив. Если уж и суждено морщинам появиться, то пусть это будет от смеха.