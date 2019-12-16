«Ну и ногти»: маникюр Лободы ужаснул поклонников

Светлана Лобода показала поклонникам новое селфи. На фото певица запечатлела себя сидящей за туалетным столиком – в шубе, с ярким мейком в стиле начала нулевых (золотые тени, бордовая помада), с вычурными золотыми серьгами, массой колец на пальцах и – особый шик – алыми ногтями-стилетами, пишет Экспресс газета.
В подписи к фото Лобода процитировала собственный хит «Новый Рим».
По-видимому, образ изначально задумывался как чистый китч и является частью клипа. Но многие подписчики Лободы восприняли такой образ Светланы всерьез. В особенности, всех поразили ногти. «Ну и маникюрчик», «Ногти – ужас», «Вот это ноХти», «Перебор. Наборчик, все по 55р», - написала часть фолловеров.
Остальные – напротив, всерьез считают образ роскошным, и маникюр в том числе. «Кошечка с коготками», «Модная малышка», «Ну, королева», «Идеальная», - восхищаются фанаты.
Песня «Новый Рим» вошла в альбом Лободы SOLD OUT. Недавно певица с гордостью сообщила в Инстаграме, что ее новая пластинка возглавила топ альбомов одновременно в России, Украине и Казахстане.