«Ну и ногти»: маникюр Лободы ужаснул поклонников

В подписи к фото Лобода процитировала собственный хит «Новый Рим».

По-видимому, образ изначально задумывался как чистый китч и является частью клипа. Но многие подписчики Лободы восприняли такой образ Светланы всерьез. В особенности, всех поразили ногти. «Ну и маникюрчик», «Ногти – ужас», «Вот это ноХти», «Перебор. Наборчик, все по 55р», - написала часть фолловеров.

Остальные – напротив, всерьез считают образ роскошным, и маникюр в том числе. «Кошечка с коготками», «Модная малышка», «Ну, королева», «Идеальная», - восхищаются фанаты.