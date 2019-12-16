Как нарядить елку на Новый 2020 год, чтобы она была модной и пришлась по душе покровительнице года

Уже совсем скоро наступит Новый 2020 год, а значит в свои владения вступит Стальная Крыса. Как украсить елку, чтобы угодить символу? Оказывается, у новогодних игрушек тоже существует своя мода.
Прежде чем украшать дом к празднику, необходимо узнать, какие же цвета будут модными. Кроме того, новогодний декор должен гармонировать с интерьером в помещении. Дизайнеры рекомендуют ориентироваться на один цвет, он же и будет главным в композициях. Чтобы подчеркнуть детали, можно воспользоваться другим оттенком. И увенчать елку золотым или серебряным блеском - мишурой или гирляндами.
О тенденциях елочной моды 2020 рассказали на специальном мастере-классе владельцы дома декора Shishi Тайво Пиллер и Март Хабер.
Самыми покупаемыми в мире елочными украшениями остаются шары. Разных цветов, блестящие, обвитые нитями, с рисунками, матовые, бархатные, стеклянные - выбирайте те, какие вам по душе. В фаворе, правда, стеклянные украшения. Стекло уже несколько лет правит бал и в архитектуре, вот мода дошла и до елки.
Новогодняя елка с крупными яркими шарами никогда не выйдет из моды. В этом году можно не покупать новые украшения: Крыса экономное животное и хорошо реагирует на старые запасы. Хорошо будут смотреться игрушки с зеркальной поверхностью, особенно если их дополнить однотонными гирляндами из огоньков.
Очень актуальны птицы. Это могут быть и ретро-игрушки, и современные диковинные фигурки пернатых с умопомрачительными по длине хвостами и перьями всех цветов. Не сдают позиции разные жучки-паучки и фигурки людей. В год Крысы на елке хорошо бы поселить игрушечные шишки, снежинки и сосульки.
В эти новогодние праздники актуальны всевозможные оттенки белого, золотого и серебристого: молочный, кремовый, бежевый, серый, светло-желтый, серо-коричневый, пепельный, песочный — и другие цвета из той же гаммы. Нежные пастельные цвета привнесут особый уют и теплоту.
Украсить елочку можно, используя оранжевые оттенки, создающие необычное настроение и делающие лесную красавицу визуально пышнее и наряднее.
Еще одним критерием украшения елки могут служить материалы, из которых изготовлен новогодний декор. Лучше отдать предпочтение натуральным (дерево, лен, шерсть, стекло, камень) и грубым фактурам. Особенно естественно будут выглядеть слегка размытые или как бы припорошенные серебристой пудрой цвета, напоминающие снежную равнину.
Не стоит забывать про фиолетовую гамму ( от лавандового до черничного) – это совсем не мрачно, а очень нарядно, и темно-синюю с золотом. И, конечно, красный или пурпурный цвет и его сочетания с золотистым и зеленым всегда останутся приоритетными для новогодней елки.
Символы на удачу для украшения елки
Экстрасенсы советуют изучить символы, которые нравятся Крысе. Например, если хочется привлечь денежную энергетику, обязательно стоит поставить под елку новую копилку в форме грызуна. Также в новогоднем дизайне должны присутствовать следующие предметы: серебряная мишура, монеты, каштаны, обернутые в золотую или серебряную фольгу (вы собирали их осенью?); рассыпчатые продукты: горох, кофейные зерна, макароны; колокольчики.
Чтобы привлечь благополучие, на елку желательно повесить следующие предметы: грецкие орехи; игрушки в виде оленя; зеленые гирлянды; желуди.
Привлечь любовь помогут розовые шары; игрушки в виде сердец; парные фигурки; конфеты.