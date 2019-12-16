Как нарядить елку на Новый 2020 год, чтобы она была модной и пришлась по душе покровительнице года

Прежде чем украшать дом к празднику, необходимо узнать, какие же цвета будут модными. Кроме того, новогодний декор должен гармонировать с интерьером в помещении. Дизайнеры рекомендуют ориентироваться на один цвет, он же и будет главным в композициях. Чтобы подчеркнуть детали, можно воспользоваться другим оттенком. И увенчать елку золотым или серебряным блеском - мишурой или гирляндами.

О тенденциях елочной моды 2020 рассказали на специальном мастере-классе владельцы дома декора Shishi Тайво Пиллер и Март Хабер.

Традиционно украшенная елка в квартале Ноблесснера ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Самыми покупаемыми в мире елочными украшениями остаются шары. Разных цветов, блестящие, обвитые нитями, с рисунками, матовые, бархатные, стеклянные - выбирайте те, какие вам по душе. В фаворе, правда, стеклянные украшения. Стекло уже несколько лет правит бал и в архитектуре, вот мода дошла и до елки.

Новогодняя елка с крупными яркими шарами никогда не выйдет из моды. В этом году можно не покупать новые украшения: Крыса экономное животное и хорошо реагирует на старые запасы. Хорошо будут смотреться игрушки с зеркальной поверхностью, особенно если их дополнить однотонными гирляндами из огоньков.

Шары будут в новогодней моде всегда. Украшайте елку шарами разных размеров и расцветок, и ваша елочка принесет вам удачу! ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Очень актуальны птицы. Это могут быть и ретро-игрушки, и современные диковинные фигурки пернатых с умопомрачительными по длине хвостами и перьями всех цветов. Не сдают позиции разные жучки-паучки и фигурки людей. В год Крысы на елке хорошо бы поселить игрушечные шишки, снежинки и сосульки.

Усадите на свою елку этих райских птиц, возможно, ваша жизнь в новом году заиграет яркими красками! ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В эти новогодние праздники актуальны всевозможные оттенки белого, золотого и серебристого: молочный, кремовый, бежевый, серый, светло-желтый, серо-коричневый, пепельный, песочный — и другие цвета из той же гаммы. Нежные пастельные цвета привнесут особый уют и теплоту.

Фауна - очень популярная тема. Игрушки в виде всевозможных даров полей, огородов и лесов в этом году на пике популярности. У кого-то наверняка остались игрушечные грибочки, огурцы, луковицы еще с советских времен. Всех - на елку! ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Украсить елочку можно, используя оранжевые оттенки, создающие необычное настроение и делающие лесную красавицу визуально пышнее и наряднее.

Еще одним критерием украшения елки могут служить материалы, из которых изготовлен новогодний декор. Лучше отдать предпочтение натуральным (дерево, лен, шерсть, стекло, камень) и грубым фактурам. Особенно естественно будут выглядеть слегка размытые или как бы припорошенные серебристой пудрой цвета, напоминающие снежную равнину.

Не стоит забывать про фиолетовую гамму ( от лавандового до черничного) – это совсем не мрачно, а очень нарядно, и темно-синюю с золотом. И, конечно, красный или пурпурный цвет и его сочетания с золотистым и зеленым всегда останутся приоритетными для новогодней елки.

Прозрачность и белый - тренд новогодней моды 2020. Наверное, он пришел в нашу жизнь, чтобы еще раз напомнить о хрупкости мира, необходимости его беречь и иметь только чистые помыслы. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Символы на удачу для украшения елки

Экстрасенсы советуют изучить символы, которые нравятся Крысе. Например, если хочется привлечь денежную энергетику, обязательно стоит поставить под елку новую копилку в форме грызуна. Также в новогоднем дизайне должны присутствовать следующие предметы: серебряная мишура, монеты, каштаны, обернутые в золотую или серебряную фольгу (вы собирали их осенью?); рассыпчатые продукты: горох, кофейные зерна, макароны; колокольчики.

Чтобы привлечь благополучие, на елку желательно повесить следующие предметы: грецкие орехи; игрушки в виде оленя; зеленые гирлянды; желуди.