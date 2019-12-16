ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, как веселились красотки на Ladies Night в Таллинне

Помимо вкусной еды и напитков, гостей ждали интересные развлечения, например, мастер Кайе из Loome ilu OÜ делала всем желающим фантазийный фейс-арт, в представитель Tradehouse Ilukaubamaja рассказал о новинках в мире красоты.

Не обошлось и без рождественского чуда! В декабре в ресторанах Vapiano к еде или напиткам можно "мечту" - это благотворительная акция, при которой 1 евро отдается блатворительной организации "День моей мечты". В начале января Vapiano отдаст организации все пожертвования от гостей ресторана вместе со своим вкладом.