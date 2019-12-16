Пн, 16.12.2019

Горячие закуски на Новый год: ТОП-5 рецептов из курицы

Приготовление утки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Не знаете, какие горячие закуски приготовить на Новый год 2020? Мы предлагаем рецепты необычных блюд из курицы. Они вкусные, сытные и довольно просто готовятся.

Так как куриное филе отличается довольно нейтральным вкусом, его можно сочетать с самыми разными ингредиентами.

Турноверы с курицей, беконом и кукурузой

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3-4 филе куриных бедер
  • 500 г упаковка слоеного теста
  • 5 полосок бекона
  • 1 маленькая банка консервированной кукурузы
  • зелень – несколько веточек
  • 2 картофелины
  • Соль, молотый перец
  • Растительное масло – для обжаривания
  • Молоко – для смазывания
  • Мука – для раскатывания

Способ приготовления

Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить.

  1. Бекон мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное мясо, готовить, пока оно станет белым и не прожарится внутри. Приправить по вкусу.
  2. Смешать картофель, курицу с беконом, кукурузу и нарезанную зелень.
  3. Слоеное тесто разморозить, раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на квадраты. В центр каждого куска теста положить начинку. Сложить пополам, чтобы получились треугольники. Скрепить края и прижать их зубцами вилки.
  4. Смазать пирожки молоком и отправить в разогретую до 180 С духовку. Готовить до золотистого цвета, около 20 минут.

Куриные крылышки с песто из петрушки

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 8 куриных крылышек
  • 1 ст. л. меда
  • 3-4 ст. л. соевого соуса
  • Растительное масло

Для песто:

  • 1 пучок петрушки
  • 50 г миндаля
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г пармезана
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Смешайте мед, соевый соус и небольшое количество растительного масла.
  2. Куриные крылья разрежьте по суставу, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 2-3 часа промариноваться.
  3. Приготовьте песто, смешав в блендере миндаль, листья петрушки, чеснок, пармезан и оливковое масло.
  4. Крылышки выложите в форму и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180 ºС.
  5. Подавайте готовые крылышки с домашним соусом песто.

Жюльен с грибами и курицей

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 300 г шампиньонов
  • 200 г сливок
  • 100 г лука
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ч.л. муки
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть.
  2. Нарезать курицу, грибы и лук соломкой.
  3. Сыр натереть на терке.
  4. Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость.
  5. Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать.
  6. Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут).
  7. Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180 ºС в течение 20 минут или до румяной корочки.
  8. Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.

Куриные шашлычки на шпажках с помидорами черри

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 400 г помидор черри
  • Растительное масло

Для маринада:

  • 1 ст.л. меда
  • 50 г кетчупа
  • 1 ст.л. горчицы готовой
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помойте, обсушите и порежьте кубиками. Переложите мясо в миску.
  2. Приготовьте маринад. Смешайте в миске кетчуп, горчицу, мед, соль и соевый соус.
  3. Залейте маринадом мясо и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в прохладном месте на 2 часа.
  4. Нанизывайте мясо поочередно с помидорами на деревянные шпажки.
  5. Обжарьте куриные шашлычки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета со всех сторон. Не пересушите.

Хрустящие куриные стрипсы

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 филе куриных грудок без кожи
  • 2 яичных белка
  • 1 стакан нутовой муки
  • 1 стакан растительного масла для жарки
  • 3 ст.л. порошка карри
  • 1 ч.л. сладкого молотого красного перца
  • Свежемолотый черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Филе курицы нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить.
  2. Разогреть растительное масло для фритюра.
  3. Смешать в миске нутовую муку, специи и соль.
  4. Слегка взбить два яичных белка. Выложить куриные полоски во взбитые белки и перемешать.
  5. Небольшие порции курицы панировать в смеси муки и специй, затем так же порциями готовить в разогретом растительном масле в течение 3-4 минут.
  6. Подрумянившиеся полоски вынуть шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
  7. Подавать с зелеными листьями салата, заправленными лимонным соком и оливковым маслом.

 

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