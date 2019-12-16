Кто займет Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре»? Вы не поверите!

Муза юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова неожиданно появилась в роли ведущей шоу «Модный приговор» на федеральном канале. По слухам, Татьяна скоро займет место Надежды Бабкиной. Обоснована ли такая рокировка и может ли Брухунова похвастаться безупречным знанием стиля? На эти вопросы ответила модный эксперт Елена Бестави, пишет Teleprogramma.pro.

Стилист изучила образы Брухуновой, которые она охотно демонстрирует в Instagram-аккаунте. Бестави выразила недоумение. Она не понимает, зачем брать в программу человека, который не обладает элементарными знаниями о стиле. Елена считает, что Татьяна выбирает для себя обычные модные «луки», которые не подчеркивают ее индивидуальность.

«Брать экспертом человека, у которого нет элементарных знаний о стиле? Он не чувствуется ни в одном ее образе. Все, что я увидела в Instagram — просто набор модных вещей без учета особенностей собственной фигуры. Единого стиля не прослеживается», — прокомментировала эксперт.