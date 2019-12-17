ТОП-10 вещей, которые надо выбросить, чтобы личная жизнь наладилась

Следует избавиться от некоторых вещей, мешающих воцарению уюта и гармонии в жилище.

Мягкие игрушки и детские вещи

Если в доме нет ребенка, то детские побрякушки и пушистые зайчики следует выбросить или отдать тому, кому это действительно нужно. Эти атрибуты в доме состоявшейся женщины показывают ее инфантильность, нежелание становиться взрослой, отвечать за свои поступки. Да и вряд ли какой-то мужчина захочет «по-взрослому» проводить время в комнате, где чересчур все по-детски.

Фото, на которых бывший партнер

Чтобы по-настоящему открыться для чего-то нового, нужно проститься со старым. Если мужчина придет в дом, где куча фотографий с вашим бывшим, то ничего, кроме раздражения и неприятного удивления, он не почувствует. Когда женщина стремится погрузиться в новые отношения, не отпуская при этом предыдущие, ее намерения не окажутся эффективными. Только полностью отпустив, человек может по-настоящему обрести гармонию. Если по каким-то причинам вы не хотите выбрасывать фото, хотя бы не выставляйте его напоказ, а спрячьте от греха подальше в дальний шкаф.

Цветы-«противники» мужчин

Согласно учению феншуй, а также народным верованиям, существуют цветы, которые блокируют женскую энергетику, тем самым обрекая их владелицу на одиночество и тоску. Прежде чем приобретать какое-либо растение в дом, убедитесь, что оно благоприятно скажется на энергетике и будет приумножать всё хорошее, что есть внутри вас.

Старое постельное белье

Аккуратность и хозяйственность женщины проявляется в мелочах. Увидев грязные или порванные простыни, у мужчины вряд ли сложится хорошее впечатление об их хозяйке. И, конечно, он вряд ли захочет заводить с ней серьезные отношения. Старайтесь чаще стирать постельное белье и время от времени покупать новое. Согласно феншуй, именно в спальне сосредоточена зона любви. А значит, содержание комнаты в порядке гарантирует вам привлечение партнера.

Старая одежда и обувь

Мы привыкли слышать, что внутренний мир куда важнее внешнего. Это все так, но «встречают по одежке», и для первого впечатления внешность играет важную роль. Пусть, вы не тратите десятки тысяч на туфли и платья. Главное – это опрятность. Если ваши полки скоро сломаются из-за тяжести одежды, подумайте, а готовы ли вы к отношениям в целом? Феншуй имеет на это свои ответы. Подсознательно человек не готов освобождать свои полки для вещей другого человека, а значит, просто не готов к новым отношениям. Переберите гардероб, и вы удивитесь, как много там есть ненужных вещей.

Испортившиеся украшения