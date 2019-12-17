ТОП-10 вещей, которые надо выбросить, чтобы личная жизнь наладилась

Если вы одиноки и хотите, чтобы в доме появился мужчина, следует начать с благоприятного обустройства своего дома. Жилье должно быть комфортным не только для вас, но и партнера. Так утверждают специалисты по древнекитайскому учению – фэншуй.
Следует избавиться от некоторых вещей, мешающих воцарению уюта и гармонии в жилище.
Мягкие игрушки и детские вещи
Если в доме нет ребенка, то детские побрякушки и пушистые зайчики следует выбросить или отдать тому, кому это действительно нужно. Эти атрибуты в доме состоявшейся женщины показывают ее инфантильность, нежелание становиться взрослой, отвечать за свои поступки. Да и вряд ли какой-то мужчина захочет «по-взрослому» проводить время в комнате, где чересчур все по-детски.
Фото, на которых бывший партнер
Чтобы по-настоящему открыться для чего-то нового, нужно проститься со старым. Если мужчина придет в дом, где куча фотографий с вашим бывшим, то ничего, кроме раздражения и неприятного удивления, он не почувствует. Когда женщина стремится погрузиться в новые отношения, не отпуская при этом предыдущие, ее намерения не окажутся эффективными. Только полностью отпустив, человек может по-настоящему обрести гармонию. Если по каким-то причинам вы не хотите выбрасывать фото, хотя бы не выставляйте его напоказ, а спрячьте от греха подальше в дальний шкаф.
Цветы-«противники» мужчин
Согласно учению феншуй, а также народным верованиям, существуют цветы, которые блокируют женскую энергетику, тем самым обрекая их владелицу на одиночество и тоску. Прежде чем приобретать какое-либо растение в дом, убедитесь, что оно благоприятно скажется на энергетике и будет приумножать всё хорошее, что есть внутри вас.
Старое постельное белье
Аккуратность и хозяйственность женщины проявляется в мелочах. Увидев грязные или порванные простыни, у мужчины вряд ли сложится хорошее впечатление об их хозяйке. И, конечно, он вряд ли захочет заводить с ней серьезные отношения. Старайтесь чаще стирать постельное белье и время от времени покупать новое. Согласно феншуй, именно в спальне сосредоточена зона любви. А значит, содержание комнаты в порядке гарантирует вам привлечение партнера.
Старая одежда и обувь
Мы привыкли слышать, что внутренний мир куда важнее внешнего. Это все так, но «встречают по одежке», и для первого впечатления внешность играет важную роль. Пусть, вы не тратите десятки тысяч на туфли и платья. Главное – это опрятность. Если ваши полки скоро сломаются из-за тяжести одежды, подумайте, а готовы ли вы к отношениям в целом? Феншуй имеет на это свои ответы. Подсознательно человек не готов освобождать свои полки для вещей другого человека, а значит, просто не готов к новым отношениям. Переберите гардероб, и вы удивитесь, как много там есть ненужных вещей.
Испортившиеся украшения
В попытках сделать себя красивее, женщины приобретают множество украшений, способных придать их образу изюминку. Сила украшений поистине безгранична, но бижутерия, потерявшая былой вид, может испортить впечатление о женщине, носящей ее. Такие мелочи без слов говорят, что женщине не по карману ювелирная продукция (даже если это не так), а также об отсутствии вкуса. Какая дама со вкусом наденет ржавую или потускневшую бижутерию?
Если нет возможности приобретать дорогую продукцию, можно присмотреться к медицинскому сплаву: он недорогой, не ржавеет и выглядит изысканно.
Старые квитанции, чеки и газеты
Эксперты полагают, что хранение в доме старых ненужных бумаг блокирует поступление положительной энергетики, и попросту захламляет дом. Зачем хранить вещи, которые никогда не понадобятся? Избавьтесь от старых вещей, и дом станет чище не только по факту, но и с энергетической точки зрения.
Безделушки
Речь не идет об избавлении от вещей, которые могут быть дороги для вас, как память. Много мелких вещиц, лежащих без дела, «перегружают» интерьер, а вместе с тем раздражающе воздействует на психику. Уберите эти милые штучки в шкатулку или ящик (хотя бы некоторые), время от времени любуясь ими.
Ненужная косметика
Полупустые пузырьки с засохшей в них субстанцией, бесспорно, вам «понадобятся». Косметика может испортиться, что при ее пользовании создаст обратный эффект для внешности. К тому же, бесцельное хранение хлама мужчина уж точно не оценит. Это выдаст в вас посредственную хозяйку и неаккуратного человека.
Просроченные лекарства
Во-первых, это очень опасно. По неосторожности вы или кто-то другой может случайно принять этот препарат, который вызовет кучу побочных эффектов. Во-вторых, феншуй также негативно высказывается о хранении старых медикаментов. Это может притянуть нездоровую энергетику, которая позже обернется проблемами с физическим и ментальным здоровьем.