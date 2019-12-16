Выиграйте шикарный набор уходовой косметики от Krasotka.ee!

В эти предпраздничные дни каждый думает о том, что подарить близким, друзьям, коллегам... Но нужно не забыть и о себе, позаботиться о здоровье и красоте своей кожи, в том числе о восстановдении после праздников. Портал Krasotka.ee разыгрывает среди своих читательниц шикарный набор эстонской косметики Berrichi, которая уже широко зарекомендовала себя и получила ряд косметических премий. Его кремы содержат уникальный коктейль из водорослей и масел.
Эстонский бренд Berrichi создала Берит Йоозеп, которая сама всю жизнь искала средства для собственной проблемной и чувствительной кожи. Но однажды, побывав в Азии, она узнала секреты использования и потрясающее воздействие водорослей на кожу. Берит вметсе с учеными-химиками Таллиннского университета и дерматологами изучила то, какие компоненты будут наиболее благотворно влиять на красоту кожи.
Водоросли – очистители морей – сотни лет правят бал в косметике Азии, обладая увлажняющими, успокаивающими и предупреждающими старение свойствами. Berrichi использует красные водоросли Балтийского моря. Ведь они вовсе особенные, так как растущие в соленой воде среди камней растения представляют из себя редкое, чистое, без содержания тяжелых металлов сырье. В водорослях обнаружены наиболее эффективные из известных натуральные антиоксиданты: астаксантин и фурцелларан. Эти вещества обеспечивают образование новых клеток и здоровье кожи, а также запускают естественные защитные механизмы, повышая сопротивление организма факторам окружающей среды.
В Berrichi встречаются традиция и наука: два года исследований водорослей, используемых сотни лет в косметике Азии, и натуральных супер-масел из арсенала косметики разных стран.
Krasotka.ee разыгрывает среди читателей шикарный подарок – набор кремов Berrichi, в который входят: Дневной легкий крем для лица – Light, Ночной крем для лица – Night, Крем для рук, Крем для век. (Общая стоимость продуктов в наборе – 123 евро)