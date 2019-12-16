Выиграйте шикарный набор уходовой косметики от Krasotka.ee!

В эти предпраздничные дни каждый думает о том, что подарить близким, друзьям, коллегам... Но нужно не забыть и о себе, позаботиться о здоровье и красоте своей кожи, в том числе о восстановдении после праздников. Портал Krasotka.ee разыгрывает среди своих читательниц шикарный набор эстонской косметики Berrichi, которая уже широко зарекомендовала себя и получила ряд косметических премий. Его кремы содержат уникальный коктейль из водорослей и масел.