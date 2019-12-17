Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

Штрудель из лаваша с яблоками – это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо. В нем удачно сочетаются тонкое, хрустящее тесто и мягкая, тягучая начинка.
Когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями аппетитным яблочным рулетом, пишет Сегодня.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для основы:
- Два листа лаваша (100 г)
- 30 г сливочного масла
- Три песочных печенья (или сухари из белого хлеба)
Для начинки:
- 400 г яблок (три шт.)
- 30 г сливочного масла
- 30 г изюма
- Две-три ст. л. сахара
- Две ст. л лимонного сока
- Одна ч. л. ванильного сахара
- Одна ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом.
- Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать.
- Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом.
- Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет.
- Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом.
- Поставить в разогретую до 200 ºС духовку, готовить 10-20 минут.
Как подавать штрудель из лаваша:
Подавать рулет теплым, можно добавить по желанию шарик пломбира или ложку взбитых сливок.