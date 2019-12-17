Вт, 17.12.2019

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

Яблочный штрудель. Фото иллюстативное.

ФОТО: Shutterstock

Штрудель из лаваша с яблоками – это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо. В нем удачно сочетаются тонкое, хрустящее тесто и мягкая, тягучая начинка.

Когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями аппетитным яблочным рулетом, пишет Сегодня.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для основы:

  • Два листа лаваша (100 г)
  • 30 г сливочного масла
  • Три песочных печенья (или сухари из белого хлеба)

Для начинки:

  • 400 г яблок (три шт.)
  • 30 г сливочного масла
  • 30 г изюма
  • Две-три ст. л. сахара
  • Две ст. л лимонного сока
  • Одна ч. л. ванильного сахара
  • Одна ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом.
  2. Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать.
  3. Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом.
  4. Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет.
  5. Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом.
  6. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку, готовить 10-20 минут.

Как подавать штрудель из лаваша:

Подавать рулет теплым, можно добавить по желанию шарик пломбира или ложку взбитых сливок.

НАВЕРХ