Лариса Гузеева показала себя без косметики

В последнее время 60-летняя Гузеева активно работает над своей внешностью. Летом звезда шоу «Давай поженимся!» прошла экспресс-курс омоложения и похудения, а осенью закрепила эффект в одной из петербургских клиник.

Артистка признавалась, что долгое время вела не слишком здоровый образ жизни и едва не растеряла красоту, которой восхищалась вся страна. Однако сегодня она чувствует себя уверенно. Вчера, к примеру, звезда вышла гулять без макияжа и опубликовала снимок с прогулки в микроблоге, собрав сотни восторженных комментариев. «Вы очень хорошо выглядите, моей маме бы так похудеть», «Шикарная женщина», — писали пользователи Сети.