У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Экономный режим в стиральных машинах может быть опасен для здоровья человека, так как при такой стирке не уничтожаются вредные бактерии, которые устойчивы к действию антибиотиков. Исследование было размещено на портале MedicalXpress.
К работе над данной проблемой исследователи приступили после запроса сотрудников одной из больниц немецкого Бонна, которые захотели установить причину продолжительной эпидемии, которая разразилась в медицинском учреждении.
В результате ученые выяснили, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины собирается множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии.
При стирке в экономном режиме они не погибают, а затем поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком. Ученые рекомендовали не использовать данный режим, особенно людям с хроническими инфекциями и незаживающими ранами, сообщает sb.by.