У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

К работе над данной проблемой исследователи приступили после запроса сотрудников одной из больниц немецкого Бонна, которые захотели установить причину продолжительной эпидемии, которая разразилась в медицинском учреждении.

В результате ученые выяснили, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины собирается множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии.