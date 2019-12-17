Вт, 17.12.2019

«Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки

Светлана Лобода

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Певица создала поклонникам предновогоднее настроение, пишет Пятый канал.

Сказочное фото Светланы Лободы заразило ее поклонников предновогодним настроением. Певица сфотографировалась со старшей дочерью Евой на деревянной лестнице на фоне праздничного убранства. Справа от них наряженная ель, а слева припорошенные снегом искусственные деревья. Но, как отметили подписчики, от снимка веет не холодом, а теплотой.

В кадре Лобода сидит в темном вечернем платье на ступеньках в обнимку с ребенком. Мама и дочь смотрят друг на друга с любовью, что особенно растрогало поклонников артистки.

В комментариях намекнули, что этому фото несколько лет. На нем Ева выглядит младше своих восьми, да и сама артистка кажется чуть моложе. Однако от этого снимок не становится хуже.

Светлана Лобода с дочерью

ФОТО: Instagram

«Какая красотка! Видно, что ребенок родился от большой любви»; «Одна из любимых фотосессий! Глядя на нее, всегда хочется улыбнуться»; «Смотрите на друг друга с любовью»; «Прекрасные леди! Прекрасные песни!» — отреагировали фолловеры.

НАВЕРХ