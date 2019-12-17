ТОП-10 лайфхаков для ногтей: как спасти маникюр подручными средствами

Заусенцы, сломанные ногти, отколовшийся лак… Вам кажется, что это серьезные проблемы, с которыми нужно срочно бежать к мастеру? Специалисты из «Космополитена» доказывают: вы можете все исправить сами.
Если смазалось покрытие
Для начала оцените масштаб бедствия. Если повреждение небольшое, просто нанесите еще один плотный слой топа. В случае, когда «маска ужаса» уже успела застыть, придется поработать чуть дольше: подушечку пальца смочите в жидкости для снятия лака и расправьте все неровности. Закрасьте получившиеся «проплешины» и нанесите еще один слойтопа. Готово!
Если скололся лак
Не бросайтесь стирать творение, над которым накануне трудились целый вечер. Первый этап реставрационных работ — в образовавшуюся лунку влить каплю цветного лака. При необходимости манипуляцию можно повторить. Важно: не орудуйте кистью по всему ногтю, это только подчеркнет несовершенства. Гораздо лучше их замаскирует один-два слоя топа.
Другой вариант — проявить креативность и изобразить на месте скола что-нибудь артистическое: диагональную цветную полоску, яркий френч, веселый горошек… Еще одна маленькая хитрость — всегда иметь в зоне доступа (на работе, в машине, косметичке) лак с блестками, который выручит в непростой ситуации. В конце концов, кто сказал, что миром правит монохромность?
Если на свежеокрашенных ногтях остались следы от постельного белья
Рельефные ноги — это прекрасно, рельефные ногти — ужасно. Однако все поправимо. Вам требуются: цветное плюс прозрачное покрытие и пять минут времени (знаем, с утра они будут стоить завтрака или вымытой головы, но что поделаешь). Нанесите по слою лака и топа, а чтобы они быстрее высохли, окуните руки в холодную воду либо капните сверху масло для кутикулы, оно создаст подобие защитной пленки. А лучше обзаведитесь специальной жидкостью для сушки — может, тогда и наблюдать ногти в крапинку по утрам не придется.
Если маникюр облез до неприличия, а удалить его нечем
Посмотрите вокруг и попросите помощь зала. Считайте, что вам повезло, если под рукой оказалось что-то из этого списка: а) духи; б) лак для волос; в) антибактериальный гель. Эта троица, несмотря на разный состав, имеет кое-что общее — спирт: он справляется с удалением лака ненамного хуже специальных средств. Другой спаситель в малоприятной ситуации — бесцветный топ. Нанесите его на ногти и смажьте бумажным платком, не дожидаясь высыхания. Вместе с ним уйдут и остатки маникюра.
Если на кончике пластины появилась белая полоска
Обновить маникюр очень просто: возьмите баф и пройдись по краю. Когда будете наносить очередной слой топа, словно запечатывайте им ноготь сверху, это увеличит срок годности покрытия еще на пару дней.
Если сломался ноготь
Для спецоперации понадобится салфетка или чайный пакетик (без содержимого!). Заплатку из материи положите на поврежденное место и закрепите прозрачным лаком. Идеально, если под рукой окажется баф: им стоит пройтись по восстановленному участку, чтобы сравнять его с окружающей поверхностью. Учтите, пока ноготь не отрастет, специальный «ремкомплект» из клея и полосок лучше всюду носить с собой. Тогда точно не окажетесь с кошачьим маникюром в самый неподходящий момент.
Если появился заусенец, а щипчиков рядом нет и не предвидится
Закрыть рот на замок, убрать руки за спину — словом, сделать все, чтобы не откусить или не оторвать кожицу. Когда справитесь с искушением, приступайте к поискам жирного, питательного крема или масла для кутикулы, они ненадолго приклеят отщепенца. На всякий случай сообщаем: на роль последнего средства сгодится воск или паста для волос — вдруг они затерялись в вашей сумочке? Если соблазн расправиться со страдальцем не исчезает или рана болит и кровоточит, воспользуйтесь обычным пластырем. С точки зрения эстетики сомнительный аксессуар, но выбирать не приходится.
Если лак окрасил кутикулу
Хотя это наименьшее из зол, часто оно ставит в тупик. По какой-то причине нет корректора для маникюра? Вот рецепт nail-мастеров — смочите в жидкости для снятия лака апельсиновую палочку и острым концом уберите лишнее.
Если при создании арт-маникюра цвет лег не туда, куда надо
Чтобы не пострадали все пять слоев художеств, реагировать следует оперативно. Держите наготове старую синтетическую кисть для макияжа глаз, и чем тоньше, тем лучше. Обмакните ее в жидкости для снятия лака и легкими движениями, без нажима уберите неудавшийся рисунок. Все, что было под ним и успело высохнуть до «коллапса», останется на месте.
Если ногти после удаления покрытия выглядят не лучшим образом
И это неудивительно, если вы до сих пор игнорируете базу. Выручат те же апельсиновые палочки, которыми легко «зачистить территорию» после распаривания, и полировщики. В качестве интенсивной терапии попробуйте розовую воду.