ТОП-10 лайфхаков для ногтей: как спасти маникюр подручными средствами

Если смазалось покрытие

Для начала оцените масштаб бедствия. Если повреждение небольшое, просто нанесите еще один плотный слой топа. В случае, когда «маска ужаса» уже успела застыть, придется поработать чуть дольше: подушечку пальца смочите в жидкости для снятия лака и расправьте все неровности. Закрасьте получившиеся «проплешины» и нанесите еще один слойтопа. Готово!

Если скололся лак

Не бросайтесь стирать творение, над которым накануне трудились целый вечер. Первый этап реставрационных работ — в образовавшуюся лунку влить каплю цветного лака. При необходимости манипуляцию можно повторить. Важно: не орудуйте кистью по всему ногтю, это только подчеркнет несовершенства. Гораздо лучше их замаскирует один-два слоя топа.

Другой вариант — проявить креативность и изобразить на месте скола что-нибудь артистическое: диагональную цветную полоску, яркий френч, веселый горошек… Еще одна маленькая хитрость — всегда иметь в зоне доступа (на работе, в машине, косметичке) лак с блестками, который выручит в непростой ситуации. В конце концов, кто сказал, что миром правит монохромность?

Если на свежеокрашенных ногтях остались следы от постельного белья

Рельефные ноги — это прекрасно, рельефные ногти — ужасно. Однако все поправимо. Вам требуются: цветное плюс прозрачное покрытие и пять минут времени (знаем, с утра они будут стоить завтрака или вымытой головы, но что поделаешь). Нанесите по слою лака и топа, а чтобы они быстрее высохли, окуните руки в холодную воду либо капните сверху масло для кутикулы, оно создаст подобие защитной пленки. А лучше обзаведитесь специальной жидкостью для сушки — может, тогда и наблюдать ногти в крапинку по утрам не придется.

Если маникюр облез до неприличия, а удалить его нечем

Посмотрите вокруг и попросите помощь зала. Считайте, что вам повезло, если под рукой оказалось что-то из этого списка: а) духи; б) лак для волос; в) антибактериальный гель. Эта троица, несмотря на разный состав, имеет кое-что общее — спирт: он справляется с удалением лака ненамного хуже специальных средств. Другой спаситель в малоприятной ситуации — бесцветный топ. Нанесите его на ногти и смажьте бумажным платком, не дожидаясь высыхания. Вместе с ним уйдут и остатки маникюра.

Если на кончике пластины появилась белая полоска

Обновить маникюр очень просто: возьмите баф и пройдись по краю. Когда будете наносить очередной слой топа, словно запечатывайте им ноготь сверху, это увеличит срок годности покрытия еще на пару дней.

Если сломался ноготь