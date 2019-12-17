Аллергологи не рекомендуют держать елку дома «до 8 Марта»

Из каких бы материалов ни была сделана новогодняя елка, даже натуральную лучше всего ставить в помещении с хорошей вентиляцией и почаще проветривать его, чтобы не провоцировать аллергию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказала журналистам иммунолог-аллерголог Надежда Логина, в теплом помещении искусственные красавицы могут выделять входящие в их состав хлорсодержащие вещества, которые вызывают першение в горле, кашель. При многократном использовании на них также оседает много пыли, в которой нередко заводятся пылевые клещи.

Они не погибают ни на морозе, ни при комнатной температуре и очень активно размножаются. Поэтому если в доме есть аллергик, то, конечно, противопоказан контакт с искусственной елкой. Отмыть ее до удаления микроскопических клещей невозможно, поэтому в этом плане они нежелательны,

— сказала она.

Также отмечается, что натуральная елка тоже может стать причиной возникновения недомогания, но это касается людей, страдающих от аллергии на пыльцу хвойных. Это встречается довольно редко, поскольку такие деревья не цветут зимой и, соответственно, не выделяют пыльцу.

Будет ли ель натуральная или искусственная, эти помещения необходимо проветривать, и после окончания праздников не надо хранить дерево до 8 Марта, так как там скапливается пыль,