Ср, 18.12.2019

Как приготовить вяленое мясо в домашних условиях

Вяленое мясо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Мясо, вяленое в домашних условиях – отличный перекус, который удобно брать с собой в дорогу или на пикник. Это и замечательная закуска, которая может стать составляющей гастрономического подарка, передает Сегодня.

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г хорошей говядины
  • 16-18 г нитритной соли
  • Три ст.л. гранатового соуса
  • Половина ч.л. меда
  • Половина ч.л. неострой горчицы
  • Соль, перец
  • Сухие травы
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть и нарезать ломтиками толщиной около сантиметра.
  2. Смешать с нитритной солью и всеми ингредиентами для маринада. Оставить на несколько часов, желательно на ночь.
  3. Затем разложить кусочки говядины в сушилке и сушить до состояния чипсов.

Что такое нитритная соль?

Нитритная соль – это смесь нитрита натрия с очищенной кухонной солью. Самый видимый результат ее работы – это сохранение «мясного» цвета продукта при термообработке.

Нитритная соль способна подавлять рост болезнетворных бактерий, которые могут стать причиной тяжелых отравлений ботулотоксинами или ботулизмом.

НАВЕРХ