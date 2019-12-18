Как приготовить вяленое мясо в домашних условиях

Мясо, вяленое в домашних условиях – отличный перекус, который удобно брать с собой в дорогу или на пикник. Это и замечательная закуска, которая может стать составляющей гастрономического подарка, передает Сегодня.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г хорошей говядины
- 16-18 г нитритной соли
- Три ст.л. гранатового соуса
- Половина ч.л. меда
- Половина ч.л. неострой горчицы
- Соль, перец
- Сухие травы
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Мясо помыть и нарезать ломтиками толщиной около сантиметра.
- Смешать с нитритной солью и всеми ингредиентами для маринада. Оставить на несколько часов, желательно на ночь.
- Затем разложить кусочки говядины в сушилке и сушить до состояния чипсов.
Что такое нитритная соль?
Нитритная соль – это смесь нитрита натрия с очищенной кухонной солью. Самый видимый результат ее работы – это сохранение «мясного» цвета продукта при термообработке.
Нитритная соль способна подавлять рост болезнетворных бактерий, которые могут стать причиной тяжелых отравлений ботулотоксинами или ботулизмом.