Смотрите, какие красавицы пришли на вечеринку в ювелирный бутик Roberto Bravo

Горячие эмали и цветное градиентное родирование стали неотъемлемыми составляющими ДНК ювелирного бренда ROBERTO BRAVO, а бабочки и цветы - узнаваемыми символами основных коллекций бренда. Эксклюзивные ювелирные украшения дополнены драгоценными и полудрагоценными камнями - изумрудами, рубинами, аметистами, цитринами, голубыми топазами. Лицом фирмы в России является Виктория Боня. В этом году она создала свою ювелирную коллекцию Victoria Bonya Naviblue Collection для Roberto Bravo, разработав уникальный дизайн колье и браслета, который можно кастомизировать конкретно под себя, выбрав полюбившийся цвет золота (белое, желтое или розовое), цвет эмали и перламутра.