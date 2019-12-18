Не туши свечу и не меняйся обувью: плохие приметы на Новый год

1. Не стоит накануне праздника давать в долг. Это касается не только денег, кстати: дать подруге поносить свое платье или другу поездить на машине — тоже плохая идея. Не связывайся ни с какими финансовыми обязательствами, а входи в новый год свободной и независимой.

2. Не «выноси сор из избы» — буквально. Весь мусор нужно выбросить до того, как зайдет солнце (то есть часов до трех дня), а лучше за пару дней до праздника.

3. Если на Новый год ты зажгла свечу, ее нельзя тушить, а нужно дать прогореть.

4. Нельзя дарить обувь на Новый год, а еще нельзя примерять чужие туфли, если не хочешь весь следующий год ходить чужими дорогами и зависеть от чужих решений.

5. Рассчитайся со всеми долгами и верни все, что занимала. Это важная часть твоего освобождения от пыли старого года.

6. Не оставляй елку неукрашенной в канун Нового года. Раз уж ты ее установила, обязательно декорируй игрушками.

7. Но вот держать новогодние украшения дольше двенадцати ночей — плохая примета, так что не выбрасывай елку в мае.

8. В год Крысы избегай ярких цветов и анималистичных принтов. Крысе не понравятся агрессивные красный и синий.

9. Нельзя дарить часы, зеркала, свечи, украшения из жемчуга (к слезам), носки и полотенца. Не выбирай в качестве подарка и острые предметы — они как бы разрежут твои отношения с одариваемым.