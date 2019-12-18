Греческий салат с фетой: рецепт от Юлии Высоцкой

Греческий салат – одно из самых простых, вкусных и полезный блюд. Его можно приготовить на Новый год 2020. В состав салата входят: помидоры, огурцы, фета, лук и маслины. Заправляется он оливковым маслом с солью, черным перцем и орегано, пишет Сегодня.