Греческий салат с фетой: рецепт от Юлии Высоцкой

Греческий салат – одно из самых простых, вкусных и полезный блюд. Его можно приготовить на Новый год 2020. В состав салата входят: помидоры, огурцы, фета, лук и маслины. Заправляется он оливковым маслом с солью, черным перцем и орегано, пишет Сегодня.
В среднем, калорийность такого салата может варьироваться от 150 до 250 ккал на 100 г. Если не злоупотреблять маслом и сыром, то греческий салат можно отнести к малокалорийным.
Греческий салат от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- Помидоры черри — 200 г
- Зеленый перец — 1 шт.
- Оливки — 10 шт.
- Огурцы — 2 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Сыр фета — 300 г
- Винный уксус — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Сушеный орегано — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут).
- Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками.
- Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать.
- Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры.
- Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата.
- Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом.
- Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета.
- Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.
С чем подавать греческий салат
Салат можно дополнить ломтиком свежего деревенского хлеба или багета.