Ср, 18.12.2019

Греческий салат с фетой: рецепт от Юлии Высоцкой

Греческий салат. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Греческий салат – одно из самых простых, вкусных и полезный блюд. Его можно приготовить на Новый год 2020. В состав салата входят: помидоры, огурцы, фета, лук и маслины. Заправляется он оливковым маслом с солью, черным перцем и орегано, пишет Сегодня.

В среднем, калорийность такого салата может варьироваться от 150 до 250 ккал на 100 г. Если не злоупотреблять маслом и сыром, то греческий салат можно отнести к малокалорийным.

Греческий салат от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • Помидоры черри — 200 г
  • Зеленый перец — 1 шт.
  • Оливки — 10 шт.
  • Огурцы — 2 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Сыр фета — 300 г
  • Винный уксус — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Сушеный орегано — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут).
  2. Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками.
  3. Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать.
  4. Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры.
  5. Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата.
  6. Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом.
  7. Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета.
  8. Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.

С чем подавать греческий салат

Салат можно дополнить ломтиком свежего деревенского хлеба или багета.

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