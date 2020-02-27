Что подарить женщине, у которой все есть?

В стране Голливуда, кинозвезд и президента с удивительными высказываниями, Америке, количество писем Деду Морозу, в которых фигурирует эстетическая хирургия, достигает миллионов и год от года только растет. Доминирующим желанием является именно увеличение груди, но часто доброго дедушку просят и об абдоминопластике или ринопластике.

Хотя у нас в Эстонии людей с такими аппетитами, как у американцев, нет, все же цифры в масштабах нашей небольшой страны впечатляюще большие – количество желающих сделать подобную пластическую операцию достигает тысяч человек в год.

Но здесь нет ничего удивительного, поскольку инвестиции в самого себя – это то, что приносит более продолжительное чувство счастья, чем любой гаджет – положительное воздействие эстетической хирургии (в разумных пределах, конечно) на самооценку и общее чувство удовлетворенности подтверждают многочисленные исследования.

Конечно, важно осознавать и риски, ведь речь идет о самой настоящей операции – абсолютно каждая операция сопровождается определенными рисками. Поэтому важно всегда очень тщательно взвешивать, нужна ли вам операция или можно обойтись без нее, даст ли она желаемый результат – и здесь нужно прислушиваться к мнению специалиста. Именно поэтому огромную роль играет выбор правильного хирурга, а также то, как вы будете себя вести после операции, ведь если не соблюдать предписания врача, нет смысла ожидать безупречного результата. Возвращаясь к «правильному» хирургу… Здесь стоит обратить внимание как на образование, так и на опыт работы (например, международный опыт доктора Яана Трооста в этой сфере превышает несколько десятков лет); не менее важно правильно выбрать и клинику или поставщика услуг, который компетентно позаботится о том, чтобы весь ваш клиентский опыт от первой конультации и до постоперационных процедур был максимально комфортным и беззаботным.

Чтобы получить более четкое понимание того, что собой представляет та или иная процедура, пройдите по одной из приведенных ниже ссылок:

Если вы думаете о том, что у вас есть над чем поработать и что подправить, то лучший момент сделать это – здесь и сейчас, и нет разницы, идет ли речь о каком-то физическом или психологическом несовершенстве.

Найти более подбробную информацию о процедурах и зарегистрироваться на консультацию можно здесь.