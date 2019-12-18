ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год

Подборка рецептов вкусных салатов поможет хозяйкам не только удивить гостей оригинальными блюдами, но и сэкономить.
Совсем скоро наступит долгожданный праздник Новый год. Каждой хозяйке захочется не только порадовать гостей изысканными блюдами, но и попытаться сэкономить. 5-tv.ru сделал подборку рецептов самых вкусных и недорогих салатов для новогоднего застолья.
Салат с сухариками и колбасой
Для этого рецепта даже не обязательно покупать сухарики в магазине. Можно просто подсушить хлеб в микроволновой печи. Ингредиенты для оригинального блюда:
— три вареных куриных яйца;
— 200 грамм копченой колбасы;
— 150 грамм морковки по-корейски;
— 50-80 грамм сухарей.
Колбасу и яйца нарезаем продолговатыми брусочками, смешиваем с морковкой, сухарями и майонезом. Красиво сервируем и подаем на стол.
Салат «Польский»
Недорогой и максимально простой в приготовлении салатик. Продукты, которые понадобятся:
— 500 грамм белокочанной капусты (500 г);
— 100 грамм свежих огурцов;
— 100 грамм ветчины;
— укроп и петрушка по вкусу.
Все ингредиенты нужно тонко нашинковать, добавить соль и смешать со сметаной или майонезом.
Салат с корейской морковью и фасолью
Недорогое и оригинальное угощение для гостей. Для его приготовления хозяйке понадобятся:
— 150 грамм морковки по-корейски;
— 200 грамм консервированной фасоли;
— 100 грамм белокочанной капусты;
— 50 грамм сухариков.
Капусту следует тонко нашинковать, к ней добавить все остальные ингредиенты и майонез.