Что происходит с нашим телом, когда мы перестаем заниматься сексом

Ты разошлась со своим партнером или просто слишком занята? Снижение сексуальной активности может случиться по разным причинам, но последствия для всех одинаковые. Вот тебе дюжина причин не забывать о сексе, которые диктует нам наш организм.

Ослабленный иммунитет

Отсутствие сексуальной активности приводит к снижению уровня иммуноглобулина А, и иммунная система значительно ослабевает. Кроме того, регулярный секс повышает выработку гормонов счастья — серотонина и эндорфина, при недостатке которых организм становится более уязвимым к различным заболеваниям. Без секса ты, вероятно, начнешь чаще болеть.

Недостаток естественной смазки

Воздержание приводит к нарушению процесса выработки смазки из-за снижения физической стимуляции влагалища. Из-за этого при возобновлении интимной жизни половой контакт будет приносить болевые ощущения. Конечно, можно использовать лубриканты, но не забывай, что они не выполняют и половины полезных функций природной смазки.

Истончение стенок влагалища

Мышечные ткани влагалища, как и любые другие мышцы, «сдуваются» без регулярной физической нагрузки. Во время сексуальной активности выделяется эстроген — женский гормон, который поддерживает ткани влагалища в тонусе. Кроме того, сокращения матки, возникающие при оргазме, заставляют мышцы активно работать. Истончение стенок ведет к болезненному половому акту, когда он случается после перерыва.

Болезненная менструация

Некоторые женщины испытывают яркие ощущения от секса именно во время менструации. Это связано с гормональным всплеском, а так же с повышением чувствительности благодаря притоку крови к половым органом. Однако есть и обратный эффект — эндорфины снижают болевые ощущения от месячных. В качестве обезболивающего подходит не только половой акт с партнером, но и мастурбация.

Риск сердечно-сосудистых болезней

Во время интимной близости усиливается циркуляция крови и нормализуется артериальное давление. Баланс гормонов, эстрогена и прогестерона в этом случае остается в равновесии, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение либидо

Чем больше ты занимаешься сексом, тем больше ты его хочешь. Это закономерность. Поэтому если твой организм заметил, что период сексуального воздержания затянулся, он снижает выработку половых гормонов. Это может привести к тому, что ты вообще потеряешь интерес к сексу.

Раздражительность

Секс — это прекрасное средство от плохого настроения. Признай, во время интимной близости ты чувствуешь себя счастливой, ведь так? Дело в том, что половой акт высвобождает гормоны счастья. Их отсутствие провоцирует выработку гормона стресса, и ты постепенно становишься бомбой замедленного действия.

Бессонница

Мы не привыкли связывать бессонницу с отсутствием секса, а зря. Воздержание может повлиять и на качество сна. Во-первых, потому что секс — это приятная физическая нагрузка, после которой хочется поспать. Во-вторых, гормон окситоцин выступает в качестве природного снотворного. В больших количествах он выделяется при половом акте.

Лишний вес

Не секрет, что во время оргастической разрядки (оргазма) расходуется энергия и теряется немало калорий. Для многих секс — это практически единственная физическая нагрузка. И ее потеря уже может сказаться на весе. Если добавить привычку восполнять уровень недополученных гормонов счастья за счет жиров и углеводов, результат окажется совсем плачевным.

Преждевременное старение

Активная сексуальная жизнь стимулирует выработку коллагена, улучшающего состояние кожи, и прогестерона, который помогает бороться с акне.

Ухудшение памяти

Отсутствие регулярного секса сказывается на внимании, концентрации и памяти. В ходе исследования женщины с активной сексуальной жизнью показали лучшие результаты вербальных и когнитивных тестов. Это связано и с гормональным балансом, на стабильность которого влияет секс.

Потеря эмоциональной связи