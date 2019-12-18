ТОП-10 самых дорогих и роскошных свадеб 2010-2019: подводим итоги десятилетия

Одна из самых дорогих свадеб уходящего десятилетия состоялась 29 апреля 2011 года. На торжество герцога и герцогини Кембриджских было потрачено 34 миллиона долларов, чего только стоит подвенечное платье невесты от Сары Бертон, креативного директора модного дома Alexander McQueen, – оно обошлось в 434 тысячи долларов. Также на Кейт было кольцо с синим сапфиром в 18 карат за 136 тысяч долларов, которое ей подарил принц Уильям, и бриллиантовые серьги за 17 тысяч долларов.