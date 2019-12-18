Детский гороскоп на 2020 год для всех знаков

Овен: слишком много эмоций
Мальчики
Гороскоп на 2020 для детей-Овнов говорит, что лучшим стимулом в достижении целей для станет присутствие сильного соперника. Если рядом с ним будет такой — в учебе, спорте, то успех ему практически гарантирован. Вам даже не придется подгонять свое чадо — ребенок сам не успокоится, пока не превзойдет соперника.
Девочки
Овны-девочки в первой половине года могут проявлять слишком много эмоций — обижаться на подруг, родителей, учителей. Им может казаться, что кругом все против них. Ваша задача — постараться научить ребенка справляться со своими эмоциями, усилить концентрацию на позитивных событиях и чувствах и отвлечь от неудач. Во второй половине года эмоциональный фон улучшится.
Телец: без недостатков
Мальчики
Тельцы проявят себя с лучшей стороны. Мальчики будут спокойными, но уверенными, сильными, но здравомыслящими. Ваш сын вряд ли станет героем драк или силовых разборок, но сможет решить любой спорный вопрос без кулаков и без потерь в репутации. Кроме того, Тельцы мальчики уделят много времени изучению точных наук и добьются в этом успехов.
Девочки
Тельцы не только вырастут и похорошеют — произойдут серьезные перемены в их внутреннем мире. Они осознают важность образования. Скорее всего, это будут гуманитарные науки — иностранные языки, история, музыка, танцы. Девочки будут стремиться произвести впечатление на окружающих своими знаниями и умениями.
Близнецы: важный год
Мальчики
Мамам и папам Близнецов стоит на время отвлечься от работы и посвятить максимум своего времени сыну. Это очень важный год для вашего мальчика, перед ним может стоять выбор — пойти правильным путем или совершить ошибку. И это решение может оказать влияние на всю его дальнейшую жизнь.
Девочки
У Близнецов девочек год также будет судьбоносным. Если в семье происходят перемены, например, родители разводятся, не стоит скрывать это от ребенка. Если у вашей дочки проявится сильный интерес к тому, чем заниматься вне школы, в чем совершенствоваться, стоит серьезно отнестись к ее стремлению. Вполне может быть, что это увлечение позже станет ее призванием.
Рак: первая любовь
Мальчики
Раки переживут значительные перемены — как внутренние, так и внешние. Во-первых, ваш малыш может сильно подрасти и повзрослеть. Еще недавно он казался вам совсем маленьким, а теперь уже рассуждает, как взрослый. Ваша насущная задача — настоять на том, чтобы ребенок не бросил начатое дело, которое окажет большое влияние на его будущую судьбу.
Девочки
Как утверждает детский гороскоп на 2020 год, Раки могут всерьез увлечься кем-то из сверстников. Возможно, еще в прошлом году ваша дочка впервые влюбилась. Высока вероятность, что очень скоро наступит охлаждение и разочарование. Поэтому во второй половине года вам необходимо быть рядом с девочкой, чтобы ей было с кем поделиться чувствами и эмоциями.
Лев: веселые ребята
Мальчики
О Львятах часто отзываются как о добрых, сильных и гордых ребятах. А в 2020 году на первый план выйдут такие их черты, как легкость характера, компанейские качества, чувство юмора. Ваш малыш легко найдет себе новых друзей, ведь он будет просто воплощением дружелюбия. Кроме того, актерские способности помогут Львенку найти выход из любой ситуации.
Девочки
Маленькие Львицы проявят большой интерес к творчеству. Возможно, ваша девочка начнет играть в театральной студии, увлечется вокалом. Родителям Львов стоит поддержать их порыв — кто знает, вполне вероятно, что из вашей дочки вырастет певица или актриса. В любом случае творческие способности помогут ей в жизни.
Дева: интерес к творчеству
Мальчики
По детскому гороскопу на 2020 год Девы будут проявлять больше эмоций, чем обычно. У них могут возникнуть новые сильные привязанности, друзья будут очень важны для них. У мальчиков проснется интерес к творчеству, театру или кино. А с целеустремленностью, которой обладают Девы, можно добиваться самых высоких целей. Ребенку стоит пробовать свои силы, это поднимет его самооценку.
Девочки
Малышки-Девы также изменятся, почувствуют уверенность в своей привлекательности. И неудивительно, ведь у них может появиться много поклонников. Во второй половине года юные Девы поставят перед собой амбициозные цели: попасть в театральный коллектив или поступить в художественную школу — и преуспеют в этом.
Весы: особый путь
Мальчики
Родителям Весов поначалу будет трудно принять очевидный факт: их сыновья хотят от жизни вовсе не того, что им наметили взрослые. Поначалу могут даже возникать конфликты — отдали ребенка в спорт, а он хочет в музыкальную школу. Или наоборот. Во второй половине года получится найти разумный компромисс.
Девочки
В первой половине года они могут вести себя достаточно несдержанно. Причиной такого поведения будут плохие отношения с учителями, ситуация в школе или детском саду — ребенка многое раздражает и не устраивает. Летом положение выправится. Ваша дочь найдет отдушину в спорте или хобби. Энергия будет перенаправлена в мирное русло, и конфликты станут редкостью.
Скорпион: открытые миру
Мальчики
Юные Скорпионы станут более открытыми и общительными. Особенно в первой половине года. Скорпиончики будут больше общаться с родственниками, сблизятся с братьями и сестрами. Отношения с родителями станут более доверительными, искренними. Эти дети проявят большой интерес к семейному бюджету, захотят вносить в него свой вклад. Помогите им осуществить это.
Девочки
Они проявят желание участвовать во всех семейных событиях, узнавать семейные истории и общаться с родственниками. Если вы собираетесь посетить дальнюю родню, обязательно возьмите с собой свою девочку-Скорпиона. Во второй половине года она станет помощницей в семье — захочет научиться готовить, убирать, стирать.
Стрелец: первая любовь
Мальчики
Стрельцы всегда стремятся найти окружение, которое подталкивает их к новым свершениям. Вот и в 2020 году ваш сын будет проводить больше времени с друзьями, среди которых будут дети постарше и побогаче. Глядя на них, он захочет особых игрушек, дорогой одежды. В этом году ваш мальчик может влюбиться.
Девочки
Они любят красивые вещи, подарки, поклонение и обожание. Не балуйте дочь. Но вы можете поставить перед ней цель — добиться определенных успехов, и тогда вы подарите ей желаемое. Во второй половине года ваша девочка может сильно увлечься, и ее избранник окажется достаточно необычным. Вам следует проявлять к ней больше внимания, не пускать все на самотек.
Козерог: в эпицентре событий
Мальчики
Юный Козерог окажется в непростой ситуации. Его будут морально прессовать — мол, ты будущий мужчина, поэтому должен быть сильным, решительным и смелым. Но не всегда такое поведение уместно, да и нужно самому Козерогу. Учите ребенка отделять то, что ему необходимо, от манипуляций посторонних людей.
Девочки
Малышке-Козерогу может быть проще, но только на первый взгляд. С одной стороны, все стремятся решать за нее, с другой — ей тоже хочется принимать участие в своей судьбе. У вашей дочки может возникнуть законный протест и желание сделать все по-своему. Но на то и родители, чтобы помочь ребенку в сложной ситуации.
Водолей: два полюса
Мальчики
Ваш сын в начале года и в конце — можно сказать, два разных ребенка. Поначалу малыш будет задумчивым, грустным, станет стремиться к одиночеству, что на него совсем не похоже. А уже летом маленький Водолей — ураган эмоций, фейерверк. Его не вытащить из компании, с площадки и тусовки, он везде принимает активное участие, без него не проходит ни одно мероприятие.
Девочки
В первой половине года ваша малышка будет апатичной и пассивной. Ее образ жизни — много сна, мало движения. Вы можете таскать ее по врачам, делать разные анализы, но ситуация существенно не изменится. Однако во второй половине года все будет иначе — ваша дочь станет очень общительной, заведет новых подруг, влюбится. Она будет самой популярной девочкой в своей компании и начнет проявлять интерес к моде и украшениям.
Рыбы: юные мечтатели
Мальчики
Рыбы окончательно поймут, что их интересует творчество и что они — ярко выраженные гуманитарии. И как бы родные ни старались привить чаду любовь к математике-физике или футболу-хоккею, маленькой Рыбке все равно больше будут нравиться театр, танцы, музыка или что-то подобное. Ваш ребенок может с энтузиазмом принять участие в литературном или вокальном конкурсе, причем выступит очень успешно.
Девочки
В начале года ваша малышка может влюбиться. Она способна увлечься как сверстником из соседнего подъезда, так и известным актером или музыкантом. Для родителей этот период станет очень волнительным. Девочка явно витает в облаках, не хочет делать уроки и постоянно сбегает с занятий, чтобы пообщаться с новыми друзьями. Во второй половине года, возможно, вам потребуется проявить твердость и строже следить за ее успеваемостью.