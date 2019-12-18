Детский гороскоп на 2020 год для всех знаков

Овен: слишком много эмоций

Мальчики

Гороскоп на 2020 для детей-Овнов говорит, что лучшим стимулом в достижении целей для станет присутствие сильного соперника. Если рядом с ним будет такой — в учебе, спорте, то успех ему практически гарантирован. Вам даже не придется подгонять свое чадо — ребенок сам не успокоится, пока не превзойдет соперника.

Девочки

Овны-девочки в первой половине года могут проявлять слишком много эмоций — обижаться на подруг, родителей, учителей. Им может казаться, что кругом все против них. Ваша задача — постараться научить ребенка справляться со своими эмоциями, усилить концентрацию на позитивных событиях и чувствах и отвлечь от неудач. Во второй половине года эмоциональный фон улучшится.

Телец: без недостатков

Мальчики

Тельцы проявят себя с лучшей стороны. Мальчики будут спокойными, но уверенными, сильными, но здравомыслящими. Ваш сын вряд ли станет героем драк или силовых разборок, но сможет решить любой спорный вопрос без кулаков и без потерь в репутации. Кроме того, Тельцы мальчики уделят много времени изучению точных наук и добьются в этом успехов.

Девочки

Тельцы не только вырастут и похорошеют — произойдут серьезные перемены в их внутреннем мире. Они осознают важность образования. Скорее всего, это будут гуманитарные науки — иностранные языки, история, музыка, танцы. Девочки будут стремиться произвести впечатление на окружающих своими знаниями и умениями.

Близнецы: важный год

Мальчики

Мамам и папам Близнецов стоит на время отвлечься от работы и посвятить максимум своего времени сыну. Это очень важный год для вашего мальчика, перед ним может стоять выбор — пойти правильным путем или совершить ошибку. И это решение может оказать влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Девочки

У Близнецов девочек год также будет судьбоносным. Если в семье происходят перемены, например, родители разводятся, не стоит скрывать это от ребенка. Если у вашей дочки проявится сильный интерес к тому, чем заниматься вне школы, в чем совершенствоваться, стоит серьезно отнестись к ее стремлению. Вполне может быть, что это увлечение позже станет ее призванием.

Рак: первая любовь

Мальчики

Раки переживут значительные перемены — как внутренние, так и внешние. Во-первых, ваш малыш может сильно подрасти и повзрослеть. Еще недавно он казался вам совсем маленьким, а теперь уже рассуждает, как взрослый. Ваша насущная задача — настоять на том, чтобы ребенок не бросил начатое дело, которое окажет большое влияние на его будущую судьбу.

Девочки