Шесть основных правил флирта, которые лучше не нарушать

Метко стрелять глазками – это еще полбеды. Чтобы ваш объект симпатии не сбежал раньше времени и дал вам шанс раскрыться, необходимо следовать простым, но весьма эффективным правилам поведения
Мы составили список действенных способов, которые помогут вам свести с ума кого угодно и, главное, удержать возле себя понравившегося вам человека. Основные приемы соблазнения, которые работают безотказно (если их не нарушать) – в материале Passion.ru.
Тактильность – наше все
Если человек вам симпатичен, то, согласно многочисленным исследованиям, вам захочется прикасаться к нему как можно чаще (как бы случайно тронуть за руку, невзначай провести по спине или волосам, смахнуть невидимую пыль с одежды и так далее). Это вполне нормальное желание и стоит насторожиться, если вдруг оно не возникает. Тогда, скорее всего, ваш объект страсти не испытывает похожих эмоций и, соответственно, очень быстро сведет ваше общение на нет. Если же вы не хотите прикасаться к своему потенциальному партнеру, то, соответственно, не настолько сильно он вас зацепил и стоит переключиться на того, кто будет вызывать у вас более сильные чувства и эмоции.
Если вы чувствуете себя недостаточно уверенно (или просто не хотите тратить свое время на болтовню), то можете вручить заинтересовавшему вас мужчине свою визитную карточку. Именно визитка, по словам экспертов, даст возможность человеку самостоятельно принять решение – продолжать ли легкий флирт, который может перерасти во что-то большее, или просто оставить вашу визитку в качестве напоминания о романтичной незнакомке (но не более того).
Ваша сила - в слабости
Чтобы выразить свое восхищение и симпатию, не обязательно вспоминать все общепринятые эпитеты и комплименты. Гораздо более красноречиво (и действенно, по мнению экспертов) будет признание своей слабости или неправоты в каких-то моментах. Тем самым вы покажете объекту симпатии, что в чем-то он вас превосходит и вы готовы всецело ему довериться. Не переживайте, ваш потенциальный партнер не будет считать вас легкомысленной и инфантильной особой, напротив, ему польстит, что вы признали его силу и дали возможность проявить свои лидерские качества.
Эффект «пронзительного взгляда»
Наверняка все помнят советы мам и бабушек, уверяющих, что нет ничего действеннее, чем «стрельба» глазками (по их словам, ни один потенциальный кавалер не устоит против такого приема). Эксперты пошли еще дальше и выяснили, что одной меткой «стрельбой» тут не обойдешься, необходимо подключать тяжелую артиллерию. Психологи утверждают, что, если вы хотите продемонстрировать свою заинтересованность (а заодно и «разжечь» ответный интерес), достаточно бросить три пронзительных взгляда по три минуты каждый на объект своей страсти. И уже после того, как вы привлечете его внимание, можно переходить к более решительным действиям. Кроме того, согласно исследованиям, чтобы вызвать ответную симпатию, мужчины во время общения должны чуть приподнять подбородок, а дамы наоборот опустить.
Искренность и естественность
Поверьте, нет ничего хуже, чем проявлять жеманство или вульгарность с тем, кто вам по-настоящему нравится. Очень скоро ваш объект страсти поймет, что вы не та, за кого себя выдаете и переключит внимание на другую особу, которая не играет и не боится быть собой. Психологи рекомендуют не забывать о естественности и, если ваш потенциальный партнер принял вас такой, какая вы есть, значит у вас все шансы построить крепкие и гармоничные отношения. В противном случае его может постичь разочарование и обида, что он потратил столько времени на девушку, не соответствующую его идеалам (и такое тоже бывает, поверьте).
Таинственность и недоступность
Забудьте о том, чтобы при первом же знакомстве «вываливать» на объект страсти всю свою подноготную или рассказывать историю семьи до седьмого колена. Даже если у вас один круг общения, и вы достаточно давно (и неплохо, как вам кажется) друг друга знаете, это не повод становиться открытой книгой, которую уже не захочется перечитывать. В женщине должна быть загадка и это действительно так. Попробуйте стать таинственной (и в меру недоступной) особой для того, кто вам симпатичен, и вы увидите, как начнет меняться отношение к вам человека, как активно он будет пытаться вас разгадать и понять. Поддразнивайте, загадочно улыбайтесь, оставайтесь в меру серьезной и игривой - дайте возможность вашему потенциальному партнеру додумать и пофантазировать на ваш счет. Эксперты уверяют, что это лишь подогреет его интерес и подтолкнет к решительным действиям.
Мотивация вместо осуждения
Даже если вдруг ваши точки зрения не совпадают, постарайтесь сдержаться и не высказать потенциальному партнеру все, что вы об этом думаете (а заодно раскритиковать его самого и тот образ жизни, который он ведет). Если вы хотите изменить что-то в человеке, то перестаньте его критиковать и начните мотивировать. Именно это, по мнению психологов, поможет вам добиться результатов (вы увидите, как быстро ваш предмет страсти начнет преображаться и совершенствоваться, чтобы стать лучшей версией самого себя). Только действуйте постепенно и ни в коем случае не вздумайте «учить уму-разуму». Вы пока еще не в тех отношениях, чтобы давать человеку нравоучения и заставлять его действовать по вашей указке. Лучше собственным примером (или вдохновляющими историями ваших знакомых) покажите, что нет ничего невозможного и если чего-то действительно очень сильно захотеть, то оно непременно сбудется.
Отсутствие завышенных ожиданий и ревности
Согласитесь, глупо ревновать постороннего человека, если даже он вам понравился, что называется с первого взгляда. Почему-то многие люди считают, что раз они выразили к кому-то свою симпатию, то тот человек априори автоматически не может вести себя неподобающим (или провоцирующим) образом и заигрывать с кем-то другим. Психологи напоминают, что сам по себе флирт ни к чему не обязывает и если вы не хотите, чтобы то все закончилось раньше времени, то постарайтесь не изводить своей ревностью себя, свой объект страсти и окружающих. Не принимайте близко к сердцу действия, предназначавшиеся не вам (восхищенные взгляды, комплименты или улыбки) и будьте готовы с честью принять поражение, если вдруг понравившийся вам человек предпочтет вдруг не вас. Кроме того, если вдруг вам улыбнулся симпатичный мужчина, не стоит сразу же мечтать о свадьбе на берегу моря и маленьких карапузах, которых вы сразу же планировали подарить своему избраннику, после переезда в его квартиру. Это все может отпугнуть потенциального кавалера и свести ваше общение на нет (даже если изначально у вас было много шансов на что-то большее, чем мимолетное увлечение).