Шесть основных правил флирта, которые лучше не нарушать

Мы составили список действенных способов, которые помогут вам свести с ума кого угодно и, главное, удержать возле себя понравившегося вам человека. Основные приемы соблазнения, которые работают безотказно (если их не нарушать) – в материале Passion.ru.

Тактильность – наше все

Если человек вам симпатичен, то, согласно многочисленным исследованиям, вам захочется прикасаться к нему как можно чаще (как бы случайно тронуть за руку, невзначай провести по спине или волосам, смахнуть невидимую пыль с одежды и так далее). Это вполне нормальное желание и стоит насторожиться, если вдруг оно не возникает. Тогда, скорее всего, ваш объект страсти не испытывает похожих эмоций и, соответственно, очень быстро сведет ваше общение на нет. Если же вы не хотите прикасаться к своему потенциальному партнеру, то, соответственно, не настолько сильно он вас зацепил и стоит переключиться на того, кто будет вызывать у вас более сильные чувства и эмоции.

Без лишних слов

Если вы чувствуете себя недостаточно уверенно (или просто не хотите тратить свое время на болтовню), то можете вручить заинтересовавшему вас мужчине свою визитную карточку. Именно визитка, по словам экспертов, даст возможность человеку самостоятельно принять решение – продолжать ли легкий флирт, который может перерасти во что-то большее, или просто оставить вашу визитку в качестве напоминания о романтичной незнакомке (но не более того).

Ваша сила - в слабости

Чтобы выразить свое восхищение и симпатию, не обязательно вспоминать все общепринятые эпитеты и комплименты. Гораздо более красноречиво (и действенно, по мнению экспертов) будет признание своей слабости или неправоты в каких-то моментах. Тем самым вы покажете объекту симпатии, что в чем-то он вас превосходит и вы готовы всецело ему довериться. Не переживайте, ваш потенциальный партнер не будет считать вас легкомысленной и инфантильной особой, напротив, ему польстит, что вы признали его силу и дали возможность проявить свои лидерские качества.

Эффект «пронзительного взгляда»

Наверняка все помнят советы мам и бабушек, уверяющих, что нет ничего действеннее, чем «стрельба» глазками (по их словам, ни один потенциальный кавалер не устоит против такого приема). Эксперты пошли еще дальше и выяснили, что одной меткой «стрельбой» тут не обойдешься, необходимо подключать тяжелую артиллерию. Психологи утверждают, что, если вы хотите продемонстрировать свою заинтересованность (а заодно и «разжечь» ответный интерес), достаточно бросить три пронзительных взгляда по три минуты каждый на объект своей страсти. И уже после того, как вы привлечете его внимание, можно переходить к более решительным действиям. Кроме того, согласно исследованиям, чтобы вызвать ответную симпатию, мужчины во время общения должны чуть приподнять подбородок, а дамы наоборот опустить.

Искренность и естественность