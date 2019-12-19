Крыса их не любит: предметы интерьера, приносящие неудачу в 2020 году

Осмотритесь вокруг — что из того, что окружает вас, давно пора отправить на свалку?
Что люди загадывают под бой курантов? Встретить любовь, начать прибыльный бизнес или приобрести богатырское здоровье. Если вы уже отчаялись надеяться на список желаний, предлагаем альтернативный метод: обратиться к фэн-шую и подстроить окружающую обстановку под ваши цели. Womanhit.ru расскажет, какие предметы мешают вам достичь того, о чем вы мечтаете.
Мусорные баки
В одно время стало модным держать под рабочим столом корзину для мелкого мусора и бумаг — это как раз в стиле западной манеры работы, предпочитающей не отвлекаться от дела по пустякам. Восточная же мудрость гласит: мусор накапливает негативную энергетику, которая мешает вам сосредоточиться на делах. Да и символ года, белая крыса, — животное чистоплотное, любящее порядок во всем. Выхода два — убрать корзину совсем, либо опустошать ее по нескольку раз в день.
Декор из дерева
Следующий год знаменуется благородным металлом — серебром. Крыса не любит, когда в интерьере преобладают детали из мягких материалов, к которым можно отнести дерево. Замените рамки на картинах и фотографиях, поменяйте окна в доме на пластиковые — эти небольшие изменения настроят властительницу года благосклонно по отношению к вам.
Открытые полки
Крыса в естественных условиях любит находить укромные уголки. Вспомните мультфильм «Рататуй», где главный герой ловко прятался в шкафах от шеф-повара. Символу года понравится, если вы подготовите для него такой же тайный уголок. Замените старые открытые полки на модульный шкаф или застекленный стеллаж — на них удобно хранить папки с документами, книги и прочее.
Картинки на стенах
Ученые отмечают, что крысы — одни из творчески одаренных животных с прекрасной памятью. Они изобретательны и умны, поэтому символу года точно понравятся нарисованные от руки картины на стенах. К картинкам моря или гор они отнесутся плохо — в этих фотографиях нет ничего необычного. Лучше замените их на рисунки детей или свои творения.