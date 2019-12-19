Крыса их не любит: предметы интерьера, приносящие неудачу в 2020 году

Что люди загадывают под бой курантов? Встретить любовь, начать прибыльный бизнес или приобрести богатырское здоровье. Если вы уже отчаялись надеяться на список желаний, предлагаем альтернативный метод: обратиться к фэн-шую и подстроить окружающую обстановку под ваши цели. Womanhit.ru расскажет, какие предметы мешают вам достичь того, о чем вы мечтаете.

Мусорные баки

В одно время стало модным держать под рабочим столом корзину для мелкого мусора и бумаг — это как раз в стиле западной манеры работы, предпочитающей не отвлекаться от дела по пустякам. Восточная же мудрость гласит: мусор накапливает негативную энергетику, которая мешает вам сосредоточиться на делах. Да и символ года, белая крыса, — животное чистоплотное, любящее порядок во всем. Выхода два — убрать корзину совсем, либо опустошать ее по нескольку раз в день.

Декор из дерева

Следующий год знаменуется благородным металлом — серебром. Крыса не любит, когда в интерьере преобладают детали из мягких материалов, к которым можно отнести дерево. Замените рамки на картинах и фотографиях, поменяйте окна в доме на пластиковые — эти небольшие изменения настроят властительницу года благосклонно по отношению к вам.

Открытые полки

Крыса в естественных условиях любит находить укромные уголки. Вспомните мультфильм «Рататуй», где главный герой ловко прятался в шкафах от шеф-повара. Символу года понравится, если вы подготовите для него такой же тайный уголок. Замените старые открытые полки на модульный шкаф или застекленный стеллаж — на них удобно хранить папки с документами, книги и прочее.

Картинки на стенах