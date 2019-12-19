Личный врач Анджелины Джоли о том, как на здоровье груди влияют бюстгальтеры, пирсинг сосков и курение

В книге «Si-Si. Книга для тех, у кого есть, будет или когда-то была грудь» американский хирург Кристи Фанк отвечает на вопросы, которые волнуют каждую женщину. «Собака.ру» публикует отрывок о том, что действительно влияет на здоровье груди и риск развития рака, а какие мифы нужно выкинуть из головы.