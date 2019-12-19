Чт, 19.12.2019

Главная выпечка праздников ⟩ Как приготовить имбирное печенье на Рождество и Новый год

Имбирное печенье. Иллюстративное фото

ФОТО: Ruslan Olinchuk/PantherMedia / Ruslan Olinchuk

Имбирное печенье – один из главных символов зимних праздников. «Сегодня» делится простым рецептом этой выпечки.

Конечно, можно купить готовое тесто и глазурь и облегчить процесс приготовления имбирного печенья. Но гораздо увлекательнее делать все самой - вкуснее будет. И обязательно подключите к процессу приготовления детей – им понравится раскатывать тесто и вырезать формочками печенье.

Имбирное печенье с медом

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 400 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 125 мл меда
  • 1 желток
  • 375 г муки
  • 1 стакан сахарной пудры
  • Сок 1 лимона
  • 1 ч.л. сухого имбиря
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 1/2 молотой гвоздики
  • 1 ч.л. соды
  • Кондитерские краски, посыпки, драже – для украшения

Способ приготовления

  1. Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тесто и поставьте в холодильник на час.
  2. Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.
  3. Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 ºС. Дайте печенью остыть.

Как украсить имбирное печенье

  • Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошенько перемешайте.
  • Разделите глазурь на несколько мисочек, в каждую добавьте по капле кондитерских красок.
  • Отрежьте уголок у одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застыла, присыпьте ее драже.
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