Главная выпечка праздников ⟩ Как приготовить имбирное печенье на Рождество и Новый год

Конечно, можно купить готовое тесто и глазурь и облегчить процесс приготовления имбирного печенья. Но гораздо увлекательнее делать все самой - вкуснее будет. И обязательно подключите к процессу приготовления детей – им понравится раскатывать тесто и вырезать формочками печенье.