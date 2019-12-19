Главная выпечка праздников ⟩ Как приготовить имбирное печенье на Рождество и Новый год

Имбирное печенье – один из главных символов зимних праздников. «Сегодня» делится простым рецептом этой выпечки.
Конечно, можно купить готовое тесто и глазурь и облегчить процесс приготовления имбирного печенья. Но гораздо увлекательнее делать все самой - вкуснее будет. И обязательно подключите к процессу приготовления детей – им понравится раскатывать тесто и вырезать формочками печенье.
Имбирное печенье с медом
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 400 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 125 мл меда
- 1 желток
- 375 г муки
- 1 стакан сахарной пудры
- Сок 1 лимона
- 1 ч.л. сухого имбиря
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/2 молотой гвоздики
- 1 ч.л. соды
- Кондитерские краски, посыпки, драже – для украшения
Способ приготовления
- Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тесто и поставьте в холодильник на час.
- Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.
- Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 ºС. Дайте печенью остыть.
Как украсить имбирное печенье
- Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошенько перемешайте.
- Разделите глазурь на несколько мисочек, в каждую добавьте по капле кондитерских красок.
- Отрежьте уголок у одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застыла, присыпьте ее драже.