Как приготовить магическую энергетическую еду: три золотых правила и куча советов

Еда, особенно приготовленная своими руками – настоящая волшебная батарейка, которая помогает вам зарядить правильным настроем всю семью, придать своим домашним сил и дать новый импульс мечтам и планам, уверяет «Лиза».
Мамины блинчики по воскресеньям, бабушкины фирменные котлетки после школы, тосты и кофе — первый завтрак, который приготовил для вас любимый человек. Вкус и запах этих блюд не просто будят аппетит и приятные воспоминания, но и наполняют вас энергией и легкостью.
Самой «магической» кухней мира является, пожалуй, ведическая, признающая настроение повара одним из главных ингредиентов вкусного блюда. Ее основа — рецепты без мяса и рыбы. Но даже если вы не придерживаетесь вегетарианства, несколько кулинарных лайфхаков почерпнуть у древних индийцев все равно можно.
«Магическая» еда должна быть приготовлена без спешки
Те же самые блинчики, бездушно пожаренные на конвейере в офисной столовой, насытят вас только физически, даже если на вкус будут не хуже маминых.
Привычный рецепт можно отложить в сторону
Чтобы еда получилась энергетически «заряженной», экспериментируйте со специями, соусами и начинками, запекайте в фольге вместо того, чтобы жарить на сковородке, придумывайте новые гарниры. И ваше вдохновение обязательно станет заразительным для всех дегустаторов.
Блюдо должно вызывать однозначные ассоциации
Мечтаете всей семьей поехать во Францию? Заведите привычку завтракать по субботам свежеиспеченными круассанами и какао. Дети доросли до противного пубертатного возраста и расшатывают семейные устои? Готовьте монументальные ужины и воскресные обеды, которые подаются строго в одно и то же время и на которых должна присутствовать вся семья.
Просто надоело все, хочется легкости или даже влюбиться? Срочно нужна большая кружка капучино с ванильным сиропом или тарелка клубник со сливками, с которой можно расположиться на подоконнике и мечтательно смотреть вдаль!
Советы, которые помогут усилить воздействие
Приготовление
Необычайно важна и обстановка, в которой вы готовите. На кухне не должно быть ничего отвлекающего (типа включенного телевизора), рабочая зона должна быть чистой. Все, что вам понадобится, достаньте и разложите рядом заранее. Во-первых, это позволит превратить сам процесс приготовления пищи в неспешное плавное действо. Во-вторых, веды очень трепетно относятся к чистоте окружающего пространства, которую точно нарушат заляпанные мукой ручки кухонных шкафов, куда вы полезете за чем-нибудь забытым.
Еще одно правило «кухонной аюрведы»: еду должен пробовать не тот, кто готовит, а тот, для кого готовят, ведь именно он должен в итоге стать сытым и довольным.
Секретные компоненты
Если вы хотите разжечь в ком-то страсть, угостите этого человека свежезаваренным чаем или кофе с корицей. Все продукты с резким запахом, согласно аюрведе, будят в человеке худшие черты (как там было в «Алисе в стране Чудес»: от лука лукавят, от горчицы огорчаются).
Добирайте волшебства с помощью несезонных ингредиентов: свежие ягоды зимой или «новогодние» мандарины летом, травяной чай с медом ранней весной, салат с огурцами, помидорами и редиской в середине золотой осени.
Еще один беспроигрышный вариант — пряности и специи. Самые «чудесные» из них — корица, ваниль, гвоздика, кардамон, а еще сушеные листья мяты и земляники. Если в ваше повседневное здоровое меню они не вписываются, просто поставьте их на кухне в небольшой открытой емкости – аромат создаст нужное настроение. Приправы лучше покупайте не в готовом виде, а в мельничках.
Кухонные принадлежности
Настоящая «магическая» еда заслуживает правильной посуды. Проведите на кухне инвентаризацию и без жалости избавьтесь от щербатых тарелок и гнутых вилок. Чай и кофе лучше пить не из типовых скучных чашек из сервиза, а из подаренных друзьями кружек — благо, недостатка в них обычно не наблюдается.
К посуде для приготовления еды стоит подходить не менее внимательно. Лучше использовать деревянные лопаточки и ложки — дерево отлично сохраняет и передает позитивные эмоции и чувства от повара к пище. Вся кухонная утварь всегда должна быть отчищена от жира и нагара.
Все предметы, которые вроде как должны быть в доме, но которыми вы никогда не пользуетесь — супницы, фруктовницы, тортовницы и прочие «...ницы», — уберите с кухни в самый дальний шкаф или раздайте знакомым, которые с трепетом относятся к таким вещам.