Как приготовить магическую энергетическую еду: три золотых правила и куча советов

Необычайно важна и обстановка, в которой вы готовите. На кухне не должно быть ничего отвлекающего (типа включенного телевизора), рабочая зона должна быть чистой. Все, что вам понадобится, достаньте и разложите рядом заранее. Во-первых, это позволит превратить сам процесс приготовления пищи в неспешное плавное действо. Во-вторых, веды очень трепетно относятся к чистоте окружающего пространства, которую точно нарушат заляпанные мукой ручки кухонных шкафов, куда вы полезете за чем-нибудь забытым.

Еще одно правило «кухонной аюрведы»: еду должен пробовать не тот, кто готовит, а тот, для кого готовят, ведь именно он должен в итоге стать сытым и довольным.

Секретные компоненты

Если вы хотите разжечь в ком-то страсть, угостите этого человека свежезаваренным чаем или кофе с корицей. Все продукты с резким запахом, согласно аюрведе, будят в человеке худшие черты (как там было в «Алисе в стране Чудес»: от лука лукавят, от горчицы огорчаются).

Добирайте волшебства с помощью несезонных ингредиентов: свежие ягоды зимой или «новогодние» мандарины летом, травяной чай с медом ранней весной, салат с огурцами, помидорами и редиской в середине золотой осени.

Еще один беспроигрышный вариант — пряности и специи. Самые «чудесные» из них — корица, ваниль, гвоздика, кардамон, а еще сушеные листья мяты и земляники. Если в ваше повседневное здоровое меню они не вписываются, просто поставьте их на кухне в небольшой открытой емкости – аромат создаст нужное настроение. Приправы лучше покупайте не в готовом виде, а в мельничках.

Кухонные принадлежности

Настоящая «магическая» еда заслуживает правильной посуды. Проведите на кухне инвентаризацию и без жалости избавьтесь от щербатых тарелок и гнутых вилок. Чай и кофе лучше пить не из типовых скучных чашек из сервиза, а из подаренных друзьями кружек — благо, недостатка в них обычно не наблюдается.

К посуде для приготовления еды стоит подходить не менее внимательно. Лучше использовать деревянные лопаточки и ложки — дерево отлично сохраняет и передает позитивные эмоции и чувства от повара к пище. Вся кухонная утварь всегда должна быть отчищена от жира и нагара.

Если любите и умеете рукодельничать, сшейте мешочки или распишите баночки и коробочки для сыпучих продуктов. Чем больше души вы вложите в кухонные принадлежности, тем больше тепла и силы получат ваши близкие от приготовленной на вашей кухне еды.

Все предметы, которые вроде как должны быть в доме, но которыми вы никогда не пользуетесь — супницы, фруктовницы, тортовницы и прочие «...ницы», — уберите с кухни в самый дальний шкаф или раздайте знакомым, которые с трепетом относятся к таким вещам.