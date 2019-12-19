Сладкая ложь ⟩ Пять признаков, которые выдадут изменщика

Наверное, самое неприятное, что может случиться в вашей супружеской жизни — измена партнера. Причем изменщик может менять партнерш на стороне долгие годы, а его половинка не будет ни о чем догадываться. Мы решили разобраться, по каким признакам можно вычислить неверного мужчину. Вы готовы?

Ваши отношения с партнером начались с обмана

Одна из самых больших ошибок, которую совершает каждая вторая обманутая женщина, — думает, что уж ей мужчина точно никогда не изменит, а потому позволяет себе заводить отношения с человеком, состоящим в отношениях. Помните, что если ваш женатый партнер оставил свою половинку ради вас, ничто не помешает ему поступить точно также и с вами.

Он начинает уличать вас в обмане

Как правило, мужчины, которые чувствуют свою вину перед женщиной, начинают нападать первыми, в надежде, что у вас не останется сил, чтобы уличать его в неверности. Человек просто проецирует собственное поведение на вас, считая, что вы точно так же способны на обман.

Партнер начинает тратить намного больше, чем раньше

Если он предупредил, что собирается крупно потратиться, поводов для беспокойства просто нет, однако если его сбережения начинают исчезать с карты с завидным постоянством, причем в довольно крупных размерах, есть повод задуматься, куда уходят все его средства без вашего ведома.

Мужчина начинает удивлять вас в постели

Вы довольно долго состоите в отношениях, но внезапно партнер проявляет чудеса в постели, чего раньше вы за ним не замечали. Вполне возможно, мужчина решил как-то разнообразить ваш интим, особенно если вы предпочитает классический секс всем остальным вариантам. И все же стоит отнестись настороженно к подобным переменам в сексуальном настроении.

Вы постоянно слышите критику в свой адрес