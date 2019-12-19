Репродуктолог рассказала, когда лучше всего родить первого ребенка

Первого ребёнка желательно успеть родить до 35 лет. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказала гинеколог-репродуктолог Ксения Краснопольская.

По словам доктора, репродуктивный потенциал женщины ограничен её возрастом. То есть чем старше женщина, тем сложнее происходит наступление беременности и тем больше возможных рисков и осложнений.

Лучше всего рожать ребёнка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребёнка рожать пораньше,

— пояснила она.