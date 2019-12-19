Ночной дожор: семь простых и полезных перекусов в полночь и не только

Йогурт с ягодами

Возьми обычный йогурт низкой жирности, добавь туда две ложки ягод (малина, черника, голубика, можно замороженных) и две ложки мюсли или хлопьев. Полезный и нежирный перекус!

На порцию: 170 ккал, 3 г жира, 16 г углеводов, 9 г белка, 113 мг соли, 9 г клетчатки.

Бутерброд с авокадо и гранатом

Нарежь авокадо на кусочки, измельчи в блендере, намажь пасту на черный или цельнозерновой хлеб, добавь зерна граната. Такой бутерброд поможет поддерживать нормальный уровень сахара в крови. И да, это очень вкусно!

На порцию: 173 ккал, 9 г жира, 6 г углеводов, 5 г белка, 103 мг соли, 6 г клетчатки.

Зеленый коктейль

Возьми стакан молока (обычного или, например, модного сейчас миндального), один киви и 100 г шпината, перемешай в блендере и наслаждайся.

На порцию: 90 ккал, 2,5 г жира, 7 г углеводов, 3,5 г белка, 170 мг соли, 4 г клетчатки.

Крекеры с паштетом

Да не с обычным, а с рыбным! В нем много белка и железа, а также жирных кислот.

На порцию: 160 ккал, 5 г жира, 4 г углеводов, 10 г белка, 320 мг соли, 2 г клетчатки.

Капрезе на скорую руку

150 г томатов черри, 100 г моцареллы, немного салатных листьев и бальзамический уксус или просто масло — и минимум лишних калорий.

На порцию: 196 ккал, 10 г жира, 10 г углеводов, 11 г белка, 100 мг соли, 1 г клетчатки.

Овощи с соусом

Нет, ничего готовить не нужно! Возьми греческий или любой нежирный йогурт, добавь в него немного зеленого лука и чеснока, а потом возьми любые овощи (морковь, помидоры, огурцы, сельдерей) и обмакивай в получившийся соус. Пальчики оближешь!

На порцию: 166 ккал, 4 г жира, 7 г углеводов, 9 г белка, 80 мг соли, 6 г клетчатки.

Овсянка с ягодами

Каша может есть не только на завтрак. Залей ее молоком, добавь любимые ягоды, кусочки яблока и палочку корицы — и можно спокойно идти спать после еды.