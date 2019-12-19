Эксперимент с хлебом так напугал школьников, что теперь они всегда моют руки

Пару недель назад Джарали Меткалф вместе со своей коллегой Дайной Робертсон решили провести эксперимент. Цель — показать ученикам, сколько на руках живет микробов. И у них это получилось на сто процентов!

В отдельные пластиковые пакеты учительницы поместили пять разных кусков хлеба, предварительно «испачкав» каждый из них. Первый кусок положили на клавиатуру школьного ноутбука. Второй остался нетронутым, к третьему прикоснулся ребенок с немытыми руками. Четвертый побывал в руках, которые помыли с мылом в теплой проточной воде. А пятый потрогали дети, которые воспользовались дезинфицирующим средством. На отдельных образцах плесень начала появляться через несколько дней, передает Life.