Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

Мы выходим на финишную прямую. Последняя неделя 2019 года погрузит нас в предновогодний период. Чтобы все прошло гладко, астрологи советуют строить свои планы, ориентируясь на знаки звезд.
Вот и наступила последняя неделя уходящего года. На что ее потратить, помимо украшения дома и поисков подарков, чтобы все сделанное пошло на пользу? Астрологи советуют сейчас поддаться течению. Не стоит переживать по поводу несбывшихся желаний и стараться в суете доделать незавершенные дела. Всему свое время. А сейчас лучше сосредоточиться на романтической и личной жизни: Венера склоняет к чувственному восприятию мира, а не к холодным доводам ума.
Женщина-Овен
Овнам астрологи советуют заняться личными делами, восстановлением сил и отдыхом, не позволяя одной единственной цели поглощать себя целиком. Поддавшись, есть риск довести себя до энергетического истощения. Кроме того, глобальные планы пока лучше оставить: планеты все равно внесут свои коррективы, не позволив намеченному исполниться. Завершая 2019 год, Овны могут разобраться с рутиной, чтобы та не мешала наслаждаться новогодней сказкой.
Женщина-Телец
Женщинам-Тельцам перед наступлением 2020 года предстоит продемонстрировать миру, окружающим и себе, что они способны контролировать свои эмоции. Важно держать себя в руках, стараясь не давить людей своим авторитетом, даже если очень хочется. Пусть окружающие не оправдывают ожидания — идеальных людей не существует, и сами Тельцы об этом прекрасно знают. До конца года осталось чуть-чуть: после ситуация обязательно изменится к лучшему.
Под конец года жизнь Близнецов забурлит, закипит и заиграет яркими красками. Сложно сказать, что представительницы знака будут готовы к переменам, но если с понедельника они ринутся в водоворот событий — не прогадают. События примут непредсказуемый оборот, и отсидеться в стороне не получится: жизнь в любом случае изменится, и пока звезды предоставляют шанс повлиять на это, им необходимо воспользоваться. Эксперты сайта dailyhoro.ru уверены, что 10 слов, которые помогут изменить судьбу, обязательно пригодятся Близнецам на рубеже нового года.
Женщина-Рак
Рожденных под знаком Рака ждет неделя, идеально подходящая для духовных и мистических практик. Накануне нового года в этом получится достичь небывалых высот. Интуиция будет на самом пике, а значит, глобальные начинания можно смело назначать на 23 декабря. Желания, которые Раки планируют загадать под бой курантов, могут исполниться намного раньше — уже сейчас. Но для этого придется поверить в себя, силу мысли и слова. Скептицизм — слишком большая цена, когда судьба дарит так много открытий и новых дорог.
Женщина-Лев
Женщинам-Львицам завершающая неделя года принесет немало суеты и хлопот. Что-то придется доделывать в последний момент, а что-то и вовсе начинать с нуля. К счастью, удача не за горами. Чтобы завершить год на мажорной ноте, Львицам необходимо позаботиться о самых простых и бытовых вещах. Полезно заняться домашними делами: готовкой, уборкой, ремонтом. Это отличная возможность подготовиться к новому году, расслабиться и поразмышлять над важными вопросами.
К Девам приближается настоящая новогодняя сказка. На этой неделе представительницы этого знака будут много и интересно общаться. Чтобы чересчур сильная скромность, характерная большинству Дев, не помещала произвести выгодное впечатление, нужно посвятить время борьбе с неуверенностью и комплексами. Многие женщина-Девы переродятся в новом году, расправят крылья и начнут путь к счастью. Но для этого важно уже сейчас набраться смелости и инициативы.
Женщина-Весы
На этой неделе Весам будут особенно полезны 3 простых упражнения, развивающие интуицию. Перед представительницами этого знака откроется то, что ранее было скрыто от глаз и что можно понять лишь на уровне чувств. Возможно, Весы увидят новые пути, ведущие к счастью, или откроют у себя феноменальные способности, а может быть, прочитают чьи-то мысли и тайны. Важно распорядиться подарком судьбы правильно и принять действительность, какой бы она ни была.
Женщина-Скорпион
Время календарного рубежа между цифрами 2019 и 2020 многое проявит. По словам астрологов, сейчас складываются благоприятные обстоятельства для того, чтобы заострить внимание на своих чувствах: на первый план выйдут важные открытия. Звезды будут на стороне Скорпионов — но лишь когда те будут готовы принять все как есть. Какие-то сферы жизни получится улучшить сразу, а где-то предстоит начать длинный путь к самосовершенствованию.
Женщина-Стрелец
Женщины-Стрельцы на стыке 2019 и 2020 года могут оказаться не готовыми к некоторым переменам и уязвимыми для негативных влияний. Сейчас очень важно не переживать по пустякам, помня, что половина проблем — лишь следствие негативной оценки действительности. Учитесь обходиться без советов окружающих. На этой неделе представится много ситуаций для практики. Рекомендуется сократить стрессовые моменты, ограничить общение с энергетическими вампирами, дистанцироваться от завистников и острых на язык родственников.
На этой неделе ожидается Новолуние и солнечное затмение в Козероге. Это не самый удачный момент для рисков и начинаний. Представительницам Козерога рекомендуется избегать и первого, и второго в течение семи дней. Спокойствие и умение вовремя остановиться — лучшие союзники. 2019 год завершится без происшествий и резких потрясений, если взять на вооружение медитацию для глубокого расслабления. Астрологи настоятельно советуют взять паузу и потратить неделю на восстановление сил и запаса энергии. Передышка будет кстати перед динамичным началом 2020 года.
Женщина-Водолей
Астрологи советуют дамам, рожденным под эгидой Водолея, воздержаться от негативного общения, выяснения отношений и не выдавать секреты, особенно личные. На этой неделе есть опасность подпустить к себе тайного манипулятора или фальшивого друга. Отгораживаться от всех, конечно не стоит, но и чересчур доверять людям нельзя. Обстоятельства постараются поставить женщин-Водолеев в неудобное положение, и только в их силах этого избежать. Уберечь себя от неприятностей поможет энергетическая защита и верность своим чувствам.
Женщина-Рыбы
Представительниц знака Рыбы в предпраздничную неделю ждет долгожданная встреча с человеком из прошлого. Положительная энергетика небесных покровителей заставит поверить в сказку и исполнение всех желаний. Однако не следует переоценивать события ближайших семи дней, строить иллюзии и слишком цепляться за прошлое. Лучше уделить время настоящему и доделать дела, которые копились и затягивались.