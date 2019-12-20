Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

Вот и наступила последняя неделя уходящего года. На что ее потратить, помимо украшения дома и поисков подарков, чтобы все сделанное пошло на пользу? Астрологи советуют сейчас поддаться течению. Не стоит переживать по поводу несбывшихся желаний и стараться в суете доделать незавершенные дела. Всему свое время. А сейчас лучше сосредоточиться на романтической и личной жизни: Венера склоняет к чувственному восприятию мира, а не к холодным доводам ума.

Женщина-Овен

Овнам астрологи советуют заняться личными делами, восстановлением сил и отдыхом, не позволяя одной единственной цели поглощать себя целиком. Поддавшись, есть риск довести себя до энергетического истощения. Кроме того, глобальные планы пока лучше оставить: планеты все равно внесут свои коррективы, не позволив намеченному исполниться. Завершая 2019 год, Овны могут разобраться с рутиной, чтобы та не мешала наслаждаться новогодней сказкой.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам перед наступлением 2020 года предстоит продемонстрировать миру, окружающим и себе, что они способны контролировать свои эмоции. Важно держать себя в руках, стараясь не давить людей своим авторитетом, даже если очень хочется. Пусть окружающие не оправдывают ожидания — идеальных людей не существует, и сами Тельцы об этом прекрасно знают. До конца года осталось чуть-чуть: после ситуация обязательно изменится к лучшему.

Женщина-Близнецы

Под конец года жизнь Близнецов забурлит, закипит и заиграет яркими красками. Сложно сказать, что представительницы знака будут готовы к переменам, но если с понедельника они ринутся в водоворот событий — не прогадают. События примут непредсказуемый оборот, и отсидеться в стороне не получится: жизнь в любом случае изменится, и пока звезды предоставляют шанс повлиять на это, им необходимо воспользоваться. Эксперты сайта dailyhoro.ru уверены, что 10 слов, которые помогут изменить судьбу, обязательно пригодятся Близнецам на рубеже нового года.

Женщина-Рак

Рожденных под знаком Рака ждет неделя, идеально подходящая для духовных и мистических практик. Накануне нового года в этом получится достичь небывалых высот. Интуиция будет на самом пике, а значит, глобальные начинания можно смело назначать на 23 декабря. Желания, которые Раки планируют загадать под бой курантов, могут исполниться намного раньше — уже сейчас. Но для этого придется поверить в себя, силу мысли и слова. Скептицизм — слишком большая цена, когда судьба дарит так много открытий и новых дорог.

Женщина-Лев

Женщинам-Львицам завершающая неделя года принесет немало суеты и хлопот. Что-то придется доделывать в последний момент, а что-то и вовсе начинать с нуля. К счастью, удача не за горами. Чтобы завершить год на мажорной ноте, Львицам необходимо позаботиться о самых простых и бытовых вещах. Полезно заняться домашними делами: готовкой, уборкой, ремонтом. Это отличная возможность подготовиться к новому году, расслабиться и поразмышлять над важными вопросами.

Женщина-Дева