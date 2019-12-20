Сонное царство ⟩ Как правильно выбрать матрас для кровати

Как выбрать ортопедический матрас для двуспальной кровати? И чем же они они отличаются друг от друга? На эти и другие вопросы ты получить развернутые ответы, поэтому внимательно прочти эту статью и отправляйся на поиски подходящего матраса!

Как выбрать хороший матрас: критерии выбора

Чтобы выбрать самый лучший матрас для своего спального ложа, нужно, в первую очередь, ориентироваться на свои личные предпочтения и состояние здоровья, а, во-вторых, знать точные замеры кровати и ее высоту. Хороший матрас стоит недёшево, но от его качества зависит очень многое. Правильно выбранный матрас поможет избавиться от болей в мышцах и суставах, забыть про судороги и бессонницу, вылечиться от аллергии и проблем с органами дыхания. Прежде, чем отправляться на онлайн-шопинг или пешие поиски хорошего матраса для сна и отдыха, ознакомься с их основными разновидностями.

Матрасы отличаются друг от друга «начинкой». Матрасы бывают без пружин и с пружинами. Пружинные матрасы бывают двух видов:

Матрас с зависимыми пружинами — такой каркас состоит из переплетенных между собой деталей.

Матрас с изолированными пружинами — такая модель удобнее и полезнее для спины, поскольку подстраивается под форму тела. Независимые блоки содержат 256 пружин на квадратный метр, такое количество является общим стандартом.

Беспружинные матрасы — это единый блок из натуральных или искусственных волокон, чаще всего они делаются из кокоса или высокотехнологичной синтетики. К такому виду матрасов относятся также водяные и надувные матрасы.

Помимо «начинки» матраса важен тип материала. Наполнители матрасов бывают разными, поэтому до похода в магазин желательно подробно ознакомиться с основными.

Латекс — натуральный материал с большой упругостью. Гипоаллергенный, анатомически удобный и простой в эксплуатации.

Кокос (кокосовая койра) — популярное природное волокно для изготовления матрасов. Эластичный, прочный материал с бактерицидными свойствами.

Пенополиуретан — этот материал обладает отличной воздухопроницаемостью, гипоаллергенен и полезен для позвоночника.

Сизаль — натуральный вид волокна, замечательно испаряет влагу, легко пропускает воздух и выдерживает интенсивные нагрузки и большой вес.

Вязкоэластичная пена — инновационный наполнитель для матрасов, способен «запоминать» положение спящего, подстраиваясь под силуэт. Нормализует кровообращение.

Memory Foam — прочный и долговечный наполнитель. Приятен наощупь. Гипоаллергенен и выдерживает температурные перепады.

Memory Latex — самый долговечный материал. Он воздухопроницаем, имеет сотовую структуру и удобен в эксплуатации.

Кроме того, чтобы правильно выбрать хороший матрас для кровати, нужно знать следующее: матрасы могут быть как двусторонними, так и односторонними.

Двусторонние экземпляры чаще всего имеют специальное верхнее покрытие. Тёплое подходит для сна в зимнее время года, а гигроскопическое оптимально для летнего сезона.

Как выбрать хороший ортопедический матрас для кровати

Ортопедические матрасы выполнены таким образом, чтобы позаботиться о состоянии позвоночника. На таком матрасе отдыхает всё тело, он предотвращает дискомфортные ощущения и используется в качестве профилактики различных заболеваний.

Вот несколько советов, которые помогут выбрать тот самый:

Чтобы правильно выбрать ортопедический матрас, нужно знать свой рост и вес. Чем полнее человек, тем жёстче должен быть матрас для сна. Худеньким девушкам подойдут матрасы с изолированными пружинами, экземпляры с латексным наполнителем или водяные. Для людей средней комплекции со здоровой спиной подойдут любые матрасы.

Как выбрать матрас для двуспальной по жёсткости? Оптимальная модель для кровати на двоих должна быть средней жёсткости с изолированными пружинами. Это позволяет переворачиваться на кровати так, чтобы не потревожить сон второго спящего. Ширина двуспального матраса — от 160 см, а односпального — от 80 см. Длина же должна превышать рост спящего как минимум на 20 см, но матрас должен плотно прилегать к поверхности кровати, чтобы края не свешивались за бортики.

Жесткость матраса иногда может сыграть злую шутку: то, что полезно для спины не всегда гипоаллергенно. Поэтому прежде, чем покупать прочный и эластичный матрас, прежде внимательно изучи состав наполнителя.