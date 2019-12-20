Пт, 20.12.2019

Сонное царство ⟩ Как правильно выбрать матрас для кровати

Выбор матраса. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Забота о здоровье позвоночника начинается с такой важной вещи, как матрас. В этом материале ты найдёшь несколько полезных рекомендаций, которые помогут при выборе. Не забывай, что обустройство пространства для сна — важнейший шаг на пути к ровной осанке и хорошему самочувствию, уверяет Cosmo.

Как выбрать ортопедический матрас для двуспальной кровати? И чем же они они отличаются друг от друга? На эти и другие вопросы ты получить развернутые ответы, поэтому внимательно прочти эту статью и отправляйся на поиски подходящего матраса!

Как выбрать хороший матрас: критерии выбора

Чтобы выбрать самый лучший матрас для своего спального ложа, нужно, в первую очередь, ориентироваться на свои личные предпочтения и состояние здоровья, а, во-вторых, знать точные замеры кровати и ее высоту. Хороший матрас стоит недёшево, но от его качества зависит очень многое. Правильно выбранный матрас поможет избавиться от болей в мышцах и суставах, забыть про судороги и бессонницу, вылечиться от аллергии и проблем с органами дыхания. Прежде, чем отправляться на онлайн-шопинг или пешие поиски хорошего матраса для сна и отдыха, ознакомься с их основными разновидностями.

Матрасы отличаются друг от друга «начинкой». Матрасы бывают без пружин и с пружинами. Пружинные матрасы бывают двух видов:

  • Матрас с зависимыми пружинами — такой каркас состоит из переплетенных между собой деталей.
  • Матрас с изолированными пружинами — такая модель удобнее и полезнее для спины, поскольку подстраивается под форму тела. Независимые блоки содержат 256 пружин на квадратный метр, такое количество является общим стандартом.
  • Беспружинные матрасы — это единый блок из натуральных или искусственных волокон, чаще всего они делаются из кокоса или высокотехнологичной синтетики. К такому виду матрасов относятся также водяные и надувные матрасы.
Помимо «начинки» матраса важен тип материала. Наполнители матрасов бывают разными, поэтому до похода в магазин желательно подробно ознакомиться с основными.
  • Латекс — натуральный материал с большой упругостью. Гипоаллергенный, анатомически удобный и простой в эксплуатации.
  • Кокос (кокосовая койра) — популярное природное волокно для изготовления матрасов. Эластичный, прочный материал с бактерицидными свойствами.
  • Пенополиуретан — этот материал обладает отличной воздухопроницаемостью, гипоаллергенен и полезен для позвоночника.
  • Сизаль — натуральный вид волокна, замечательно испаряет влагу, легко пропускает воздух и выдерживает интенсивные нагрузки и большой вес.
  • Вязкоэластичная пена — инновационный наполнитель для матрасов, способен «запоминать» положение спящего, подстраиваясь под силуэт. Нормализует кровообращение.
  • Memory Foam — прочный и долговечный наполнитель. Приятен наощупь. Гипоаллергенен и выдерживает температурные перепады.
  • Memory Latex — самый долговечный материал. Он воздухопроницаем, имеет сотовую структуру и удобен в эксплуатации.

Кроме того, чтобы правильно выбрать хороший матрас для кровати, нужно знать следующее: матрасы могут быть как двусторонними, так и односторонними.

Двусторонние экземпляры чаще всего имеют специальное верхнее покрытие. Тёплое подходит для сна в зимнее время года, а гигроскопическое оптимально для летнего сезона.

Как выбрать хороший ортопедический матрас для кровати

Ортопедические матрасы выполнены таким образом, чтобы позаботиться о состоянии позвоночника. На таком матрасе отдыхает всё тело, он предотвращает дискомфортные ощущения и используется в качестве профилактики различных заболеваний.

Вот несколько советов, которые помогут выбрать тот самый:

  • Чтобы правильно выбрать ортопедический матрас, нужно знать свой рост и вес. Чем полнее человек, тем жёстче должен быть матрас для сна. Худеньким девушкам подойдут матрасы с изолированными пружинами, экземпляры с латексным наполнителем или водяные. Для людей средней комплекции со здоровой спиной подойдут любые матрасы.
  • Как выбрать матрас для двуспальной по жёсткости? Оптимальная модель для кровати на двоих должна быть средней жёсткости с изолированными пружинами. Это позволяет переворачиваться на кровати так, чтобы не потревожить сон второго спящего. Ширина двуспального матраса — от 160 см, а односпального — от 80 см. Длина же должна превышать рост спящего как минимум на 20 см, но матрас должен плотно прилегать к поверхности кровати, чтобы края не свешивались за бортики.
  • Жесткость матраса иногда может сыграть злую шутку: то, что полезно для спины не всегда гипоаллергенно. Поэтому прежде, чем покупать прочный и эластичный матрас, прежде внимательно изучи состав наполнителя.

По-настоящему хороший матрас вне зависимости от вида дарит комфортное ощущение в теле, а сон на нём должен обеспечивать приток сил и энергии. Если по каким-то причинам это не происходит, матрас, скорее всего, подобран неправильно.

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