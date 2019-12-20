49-летняя Наргиз решила завести ребенка

Психологический перелом отразился на ней настолько, что певица даже отважилась на ребенка. Кстати, уже четвертого, у нее есть две дочери Сабина и Лейла, сын Ауэль и пятилетний внук Ной. «В 49 лет я стала совсем другим человеком, спала с меня вся «шелуха». Я беспощадная, ломающая стереотипы, совершенно свободная», - сказала она.

С этим ощущением Наргиз решила наплевать на штампы о том, что после сорока детей иметь уже поздно и задумала родить малыша. Однако вердикт врачей был печальным, певице сказали, что «ее время ушло».

Стимулировать свой организм искусственно звезда не пожелала. «Я знаю очень страшные побочные эффекты», - сказала она. Но отказываться от мечты не стала, теперь в планах Наргиз – усыновление грудничка. Будущая мать уже продумала его будущее, она хочет отказаться от детского сада и школы и полностью перевести ребенка на домашнее обучение.