Пт, 20.12.2019

Сырные рулетики: быстрая и вкусная закуска на Новый год

Сырные рулетики

ФОТО: Zen.Yandex.ru

На приготовление блюда уйдет не более пяти минут.

Новогодняя закуска не всегда должна быть дорогой и долгой в готовке. Сырные рулетики с острой корейской морковкой сэкономят ваши силы и время перед Новым годом. Приготовление блюда займет всего пять минут, пишет интернет-повар канала «Оля готовит» в Яндекс Дзене.

Понадобится всего несколько ингредиентов: сыр для бутербродов, зелень, яйцо, ложка сметаны и острая корейская морковка.

Смешайте 150 граммов моркови и два вареных яйца, предварительно измельчив их с помощью блендера. Добавьте в получившуюся массу одну столовую ложку сметаны без горки.

Измельчите зелень и выложите сверху сыр для бутербродов. Морковно-яичную массу выкладывайте чайной ложкой на край сыра и аккуратно сверните рулет. Обваляйте будущую закуску в зелени — не бойтесь, что рулет может немного потрескаться.

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