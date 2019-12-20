Сырные рулетики: быстрая и вкусная закуска на Новый год

На приготовление блюда уйдет не более пяти минут.
Новогодняя закуска не всегда должна быть дорогой и долгой в готовке. Сырные рулетики с острой корейской морковкой сэкономят ваши силы и время перед Новым годом. Приготовление блюда займет всего пять минут, пишет интернет-повар канала «Оля готовит» в Яндекс Дзене.
Понадобится всего несколько ингредиентов: сыр для бутербродов, зелень, яйцо, ложка сметаны и острая корейская морковка.
Смешайте 150 граммов моркови и два вареных яйца, предварительно измельчив их с помощью блендера. Добавьте в получившуюся массу одну столовую ложку сметаны без горки.
Измельчите зелень и выложите сверху сыр для бутербродов. Морковно-яичную массу выкладывайте чайной ложкой на край сыра и аккуратно сверните рулет. Обваляйте будущую закуску в зелени — не бойтесь, что рулет может немного потрескаться.